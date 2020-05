Donau-Universität Krems

Die Donau-Universität Krems ist die führende Universität für Weiterbildung in Europa. Als einzige öffentliche Universität für Weiterbildung im deutschsprachigen Raum ist sie spezialisiert auf die Höherqualifizierung von Berufstätigen und widmet sich in Lehre und Forschung der Bewältigung aktueller und zukünftiger gesellschaftlicher Herausforderungen. Rund 8.000 Studierende aus über 80 Ländern sind zurzeit in berufsbegleitenden Master-Studien sowie Kurzprogrammen eingeschrieben.

Als Softwareentwickler_in an der Donau-Universität arbeiten Sie in einem dynamischen Team an diversen IT-Projekten. Um digitale Transformationsprozesse effizient und innovativ realisieren zu können erweitern wir die Dienstleistungseinrichtung EDV und suchen eine_n:

Softwareentwickler_in (m/d/w)

38,5 Std./Woche Inserat Nr. SB19-0111

IHR AUFGABENGEBIET

Gemeinsam im Team konzipieren und planen Sie Softwarelösungen für die gesamte Universität, welche Sie mit agilen Methoden umsetzen.

Sie evaluieren, betreuen interne Softwareapplikationen und Systeme (CRM / CMS / DMS) und entwickeln diese weiter.

Sie administrieren Datenbanken und implementieren Schnittstellen, um vorhandene Systeme mit neuen Lösungen zu verbinden.

IHR ÜBERZEUGENDES PROFIL

abgeschlossene Ausbildung im IT-Bereich (HTL, FH, Universität)

Erfahrung in der Softwareentwicklung (Analyse, Softwarearchitektur, Entwurf und Umsetzung)

Kenntnisse von Datenbanken insbesondere von SQL (MS-SQL, Oracle)

Kenntnisse in C# (NET Framework & NET Core)

Grundkenntnisse in Webtechnologien (HTML, JavaScript, CSS, etc.) von Vorteil

Erfahrung im Umgang mit Access und Excel (Visual Basic/ VBA) von Vorteil

Erfahrung im Umgang mit Scrum von Vorteil

Eigenverantwortlichkeit und Interesse an Neuem

Teamfähigkeit sowie hohes Qualitätsbewusstsein

lösungsorientiertes Handeln und Out-of-the-box Thinking

ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

IHRE PERSPEKTIVE

Vollzeit (38,5 Std./Woche - Gleitzeit) bei einem Mindestgehalt von EUR 2.800 brutto monatlich auf Vollzeitbasis, Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender Qualifikation und Berufserfahrung

innovatives und modernes Arbeitsumfeld am Campus Krems

sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen der eigenen Studienprogramme, umfangreiches Angebot der betrieblichen Gesundheitsförderung sowie des Campus Sport, eigene Kinderbetreuungseinrichtung „Campus Kids“

gute Verkehrsanbindung – Campus-Shuttlebus vom Bahnhof

Wir freuen uns auf Bewerbungen von Menschen mit Behinderung, welche über das geforderte Profil verfügen.

Die Donau-Universität Krems sieht in der Diversität ihrer MitarbeiterInnen hohes Innovationspotential und bekennt sich zur Vielfalt als leitendes Prinzip. Gleichzeitig strebt sie eine Erhöhung des Frauenanteils an und lädt qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung ein. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig berücksichtigt.

Bitte übermitteln Sie uns Ihre überzeugende Online-Bewerbung bis spätestens 31.05.2020 über unser Online-Tool: https://www.donau-uni.ac.at/jobs