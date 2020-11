Im Planstellenbereich Justiz gelangt in der Justizanstalt Stein eine, allenfalls mehr Planstellen eines*einer Sozialarbeiter*in mit einem Beschäftigungsausmaß von 27 Wochenstunden, befristet (Ersatzkraft) zur Besetzung.

Die Anstellung erfolgt nach den Bestimmungen des Vertragsbedienstetengesetzes 1948; Entlohnung nach Entlohnungsschema v, Entlohnungsgruppe v2, entsprechend den anrechenbaren Vordienstzeiten.

Das Monatsentgelt beträgt mindestens € 1.500,80 brutto. Während der Ausbildungsphase ist das Monatsentgelt niedriger. Beginn der Tätigkeit: frühestmöglich in der Justizanstalt Stein.

Aufgaben und Tätigkeiten

Soziale Betreuung der Untergebrachten im Maßnahmenvollzug gemäߧ 21 Abs. 2 StGB nach den Grundsätzen und Methoden der Sozialen Arbeit

Erfordernisse

österreichische Staatsbürgerschaft oder unbeschränkter Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt

volle Handlungsfähigkeit

erfolgreicher Abschluss der Akademie oder Fachhochschule für Sozialarbeit

gegen den*die Bewerber*in darf zum Zeitpunkt der Bewerbung weder ein Straf- noch ein Disziplinarverfahren anhängig sein; weiters dürfen gerichtliche Vorstrafen, die auf mangelnde Berufseignung schließen lassen oder schwerwiegende disziplinäre Verurteilungen, nicht vorliegen

Bewerbungsunterlagen, Verfahren und Sonstiges

Bewerbungen sind unter Anschluss eines Lebenslaufes und der sonstigen Bewerbungsunterlagen (insbesondere Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis, Meldezettel, Reifeprüfungszeugnis, Diplom der Sozialakademie bzw. der Fachhochschule für Sozialarbeit, Nachweise über Praktika, Berufstätigkeiten, ergänzende Ausbildungen, Zusatzausbildungen, Dienstzeugnisse etc ) bis 03. Dezember 2020 (Einlangen in der Dienststelle) an den Leiter der Justizanstalt Stein, Direktionsstelle, Steiner Landstraße 4, 3500 Krems an der Donau zu richten und entweder unmittelbar in der Justizanstalt oder im Postweg bzw. per E-Mail (jastein.leitung@justiz.gv.at) einzubringen.

Verspätet eingebrachte Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden.

Soweit es Ihnen zur Verfügung steht, verwenden Sie bitte das Formular "Bewerbungsbogen". Bewerbungsbögen erhalten Sie bei allen Justizanstalten.

Kontaktinformation

Bei allfälligen Fragen wenden Sie sich bitte an die Direktionsstelle der Justizanstalt Stein,

Tel.: +43 2732 890 DW 353008.