Im Planstellenbereich Justiz gelangt in der Justizanstalt Stein eine, allenfalls mehr Planstellen

eines*r Sozialarbeiter*in

mit einem Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden, befristet (Ersatzkraft) zur Besetzung.

Wertigkeit/Einstufung: v2/2

Dienstort: Krems

Beschäftigungsausmaß: Vollzeit

Ende der Bewerbungsfrist: 14.12.2021

Monatsentgelt/bezug mindestens: € 2.255,60 brutto

Dienststelle: Justizanstalt Stein

Vertragsart: Befristet

Beginn der Tätigkeit: ehestmöglich

Referenzcode: BMJ-21-1636

Aufgaben und Tätigkeiten

Soziale Betreuung der Untergebrachten im Maßnahmenvollzug gemäߧ 21 Abs . 2 StGB nach den Grundsätzen und Methoden der Sozialen Arbeit

Durchführung von Zugangsgesprächen

Leistung individueller psychosozialer Hilfen

Krisenintervention

Entlassungsvorbereitung

Kontakte zu anderen Sozialeinrichtungen

Erfordernisse

österreichische Staatsbürgerschaft oder unbeschränkter Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt

volle Handlungsfähigkeit

erfolgreicher Abschluss der Akademie oder Fachhochschule für Sozialarbeit mit einem Arbeitsaufwand von zumindest 180 ECTS-Anrechnungspunkten

persönliche und fachliche Eignung

gegen den:die Bewerber:in darf zum Zeitpunkt der Bewerbung weder ein Straf- noch ein Disziplinarverfahren anhängig sein; weiters dürfen gerichtliche Vorstrafen , die auf mangelnde Berufseignung schließen lassen oder schwerwiegende disziplinäre Verurteilungen nicht vorliegen

Anforderungsprofil:

Fähigkeit zu selbstständigem Arbeiten

hohes Maß an psychischer Belastbarkeit

persönliches Engagement

hohes Maß an Befähigung zur Teamarbeit

Interesse an der Arbeit mit sozialen Randgruppen und an therapeutischer Arbeit mit psychisch kranken Insassinnen bzw. Insassen

Fähigkeit, Betreuungsbeziehungen aufzubauen und entstehende Konfikte zu erkennen und Konfiktneigungen der Probandinnen bzw. Probanden abzubauen

Fähigkeit zur Krisenintervention

hohe Motivation zur Weiterbildung, insbesondere hinsichtlich der einschlägigen Gesetze und Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Strafvollzug

Fähigkeit zur Förderung psychisch kranker und persönlichkeitsgestörter Insassinnen bzw. Insassen unter Berücksichtigung deren spezifischer Defizite

Erfahrung im Umgang mit sozial unangepassten Menschen

Kooperationsfähigkeit mit anderen in der Justizanstalt tätigen Berufsgruppen (Justizwachdienst, psychologischer Dienst, ärztlicher Dienst, ... )

Flexibilität im Umgang mit hierarchischen Strukturen

Kenntnisse und Fähigkeiten in der Technik der Lebensberatung und Lebenshilfe sowie in der Fürsorge

Erwünscht:

Erfahrungen im Bereich des Strafvollzuges bzw. mit psychisch kranken Insassinnen bzw. Insassen oder Untergebrachten

Kenntnisse in Psychologie und Pädagogik

Gleichbehandlungsklausel

Der Bund ist bemüht, den Anteil von Frauen zu erhöhen und lädt daher nachdrücklich Frauen zur Bewerbung ein. Nach § 11 b bzw. § 11 c des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes werden unter den dort angeführten Voraussetzungen Bewerberinnen, die gleich geeignet sind wie der bestgeeignete Bewerber, bei der Aufnahme in den Bundesdienst bzw. bei der Betrauung mit der Funktion bevorzugt.

Bewerbungsunterlagen, Verfahren und Sonstiges

Bewerbungen sind unter Anschluss eines Lebenslaufes und der sonstigen Bewerbungsunterlagen (insbesondere Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis, Meldezettel, Reifeprüfungszeugnis, Diplom der Sozialakademie bzw. der Fachhochschule für Sozialarbeit, Nachweise über Praktika,Berufstätigkeiten, ergänzende Ausbildungen, Zusatzausbildungen, Dienstzeugnisse, ... ) bis 14. Dezember 2021 (Einlangen in der Dienststelle) an den Herrn Leiter der Justizanstalt Stein Direktionsstelle Steiner Landstraße 4 3500 Krems zu richten und entweder unmittelbar in der Justizanstalt oder im Postweg bzw. per E-Mail Uastein.leitung@justiz.gv.at) einzubringen. Als Bewerbungsunterlagen genügen Ablichtungen der Personaldokumente. Verspätet eingebrachte Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden. Soweit es Ihnen zur Verfügung steht, verwenden Sie bitte das Formular „Bewerbungsbogen“; die Bewerbung ist nicht gebührenpfichtig! Bewerbungsbögen erhalten Sie bei allen Justizanstalten. Die Besetzung der Planstelle erfordert ein besonderes Maß an Spezialkenntnissen, daher wird die Eignung der Bewerber:innen nicht aufgrund einer Eignungsprüfung, sondern in Form eines Aufnahmegespräches - die Einladung erfolgt nach Beendigung der Ausschreibungsfrist - festgestellt(§ 55 AusG 1989).

Kontaktinformation

Bei allfälligen Fragen wenden Sie sich bitte an die Direktionsstelle der Justizanstalt Stein unter der Telefonnummer 02732/890 DW 353008.