Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Kilb suchen wir ab sofort eine/n

Spenglerhelfer (w/m/d)

Was du tun wirst:

Du hilfst bei der Montage von Verblechungen an Dächern sowie Dachrinnen und Ablaufrohren mit.

Du unterstützt das Team bei Instandshaltungsarbeiten am Dach.

Du arbeitest in einem Team und hilfst bei einfachen Spenglertätigkeiten mit.

Was du mitbringst:

Du besitzt einen Führerschein B und im besten Fall ein eigenes Fahrzeug.

Du bist schwindelfrei und selbstständig.

Natürlich wollen wir wissen was du gelernt hast, wichtig ist uns aber was du kannst.

Was du davon hast:

Vielseitige und abwechslungsreiche Arbeitsmöglichkeiten: Auf dich warten interessante Tätigkeitsbereiche und vielseitige Aufgaben.

Quereinsteiger sind willkommen!

Arbeitszeiten: Von Montag bis Donnerstag arbeitest du von 7:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 16:30 Uhr. Am Freitag von 7:00 bis 11:30 Uhr.

Hochwertige Arbeits- und Schutzkleidung: Du bekommst eine hochwertige Arbeitskleidung.

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du erhältst deinen Lohn von 12,39 brutto pro Stunde pünktlich.



Maschinenring Melk-Pöggstall

Anja Stadler

Schrattenbrucker Straße 3

3390 Melk

anja.stadler@maschinenring.at