Spezialist Prozess-Planung (m/w)

Zur Verstärkung unsers Prozess-Engineering-Teams suchen wir eine technisch versierte und engagierte Persönlichkeit mit Organisationstalent für den Standort Pottenbrunn/St.Pölten.

HAUPTAUFGABEN

Planung von Fertigungsprozessen in Bezug auf Arbeitsablauf, Arbeitsunterlagen und Zeitwirtschaft unter Berücksichtigung der Prinzipien von Lean Management sowie wirtschaftlicher und qualitätssichernder Kriterien

technische und organisatorische Projektbegleitung bei der Änderung von Produkten

Mitarbeit bei Planung, Durchführung und Überwachung von Produktentwicklungsprojekten aus dem Konzern

Erstellung, Wartung und Pflege von Stammdaten, Arbeitsplanen und Stücklisten

Neuanlage und Pflege von Arbeitsplatzen und Werkzeugen in SAP

PROFIL

abgeschlossene technische Ausbildung (z.B. HTL Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen o.Ä. oder FH Lean Production, Produktionsmanagement o.Ä.)

mehrjährige Berufserfahrung in einer ähnlichen Position

Kenntnisse über zeitwirtschaftliche Methoden (z.B. REFA, MTM)

EDV Anwenderkenntnisse (Excel, Word, SAP)

fundierte Kenntnisse im Lean Management

Kenntnisse und Erfahrung im Projektmanagement

Genauigkeit, strukturierte und eigenständige Arbeitsweise

Englischkenntnisse (Min. CEFR Level B1)

BEWERBUNG

Wir bieten Ihnen die Perspektiven eines erfolgreichen Unternehmens und ein äußerst vielfältiges Aufgabengebiet. Für diese Position ist ein Jahresbruttogehalt ab EUR 36.470,- vorgesehen, Überzahlung möglich, abhängig von Ihrer beruflichen Qualifikation und Erfahrung. Wenn Sie sich von dieser attraktiven Aufgabe angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung über unsere Homepage



Bewerben Sie sich online unter: www.geberit.at/job16955

KONTAKT

Geberit Vertriebs GmbH & Co KG

Frau Sonja Lahner

T: +43 2742 401 1003

Die weltweit tätige Geberit Gruppe ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Geberit verfügt in den meisten Ländern Europas über eine starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten. Die Fertigungskapazitäten umfassen 30 Produktionswerke, davon 6 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit rund 12 000 Mitarbeitenden in rund 50 Ländern erzielte Geberit 2017 einen Nettoumsatz von CHF 2,9 Milliarden. Die Geberit Aktien sind an der SIX Swiss Exchange notiert und seit 2012 Bestandteil des SMI (Swiss Market Index).