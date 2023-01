Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von der Grünraumpflege bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Die Maschinenring Service NÖ-Wien eGen sucht für Teil- oder Vollzeit am Bürostandort 3580 Mold Verstärkung.

Stabstelle Controlling (m/w/d)

Was du tun wirst: Kennzahlen für Entscheidungen aufbereiten

Du organisierst und erstellst die jährliche Budgetplanung und Abweichungsanalysen und berichtest an die Geschäftsleitung

Du informierst Führungskräfte monatlich über die wichtigsten Kennzahlen und erstellst auch ad-hoc Auswertungen

Du konzentrierst dich zu Beginn hauptsächlich auf die Verbesserung des Vertriebscontrollings

Du erstellst Kennzahlen für die Geschäftsstellen und führst Qualitätskontrollen der Prozessabläufe vor Ort durch - dabei berätst du Führungskräfte für Verbesserungsmöglichkeiten

Du arbeitest bei diversen Projekten mit bzw. leitest auch Projekte selber

Was du mitbringst: Genauigkeit, Gestaltungskraft und Lernbereitschaft

Eine abgeschlossene betriebswirtschaftliche Ausbildung und hast bereits mehrere Jahre Praxis im Controlling gesammelt

Du liebst Zahlen und Analysen und nutzt effizient verschiedene IT-tools (XLS, BMD etc.) um aussagekräftige Reports zu erstellen

Du kannst gut mit Menschen und sie können mit dir, egal ob Kollege oder Führungskraft. Du überzeugst mit Freundlichkeit und guten Argumenten.

Du arbeitest teilweise in den Geschäftsstellen in NÖ vor Ort, meistens bist du jedoch im Büro in Mold oder in St. Pölten. Home office Möglichkeit nach einer Einarbeitungszeit.

Was du davon hast: Großer Gestaltungsraum in einem kleinen feinen Team

Ein starkes Netzwerk und Erfahrung von den Kolleg/innen in der Organisation hilft dir, schnell im Job Fuß zu fassen und selbständig zu arbeiten.

Individuelle Unterstützung für alle, die sich weiterbilden wollen. Bei uns bleibst du fachlich fit und entwickelst dich weiter.

Einen Job mit Sinn. Wir verkaufen Dienstleistungen, die entweder der Sicherheit oder der Lebensqualität von Menschen dienen.

Dein Monatsgehalt beträgt mindestens € 3.500,00 brutto bei Vollzeit. Ob bzw. wie viel es für dich mehr sein kann hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.

Das klingt nach deinem Job? Dann bewirb dich gleich! Bitte online unter Job Nr. 13914 auf www.maschinenring-jobs.at . Wir freuen uns auf dich.

Dein Kontakt

Maschinenring Service Niederösterreich-Wien eGen

Mag. Michaela Dietrich

Mold 72, 3580 Horn

T: +43 59060-300 56

jobs.noe@maschinenring.at

www.maschinenring-jobs.at