Wir sind österreichweit 30.00 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Krems an der Donau suchen wir ab sofort in Vollzeit/Teilzeit einen

Staplerfahrer (m/w/d)

Was du tun wirst:

Du bist mit dem Auf- und Abladen von Weintrauben in Leseboxen

Du benützt die kürzesten und sichersten Wege für den Transport

Die richtige Ladungssicherung liegt in deiner Verantwortung

Was du mitbringst:

Du besitzt einen gültigen Staplerschein

Du hältst dich streng an die Sicherheitsvorschriften

Die nötige Ruhe um in Stoßzeiten konzentriert zu arbeiten

Was du davon hast:

Einen Berufseinstieg in die Lagerlogistik oder die Produktion

Eine gute Arbeit ohne große Anfahrtswege.

Mehr lernen. Wir investieren gerne in die Qualifikation unserer Kolleginnen und Kollegen.



Der Mindestlohn nach KV beträgt € 12,56/h brutto+ Überzahlung nach Qualifikation.

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt online unter der Jobnummer 12873 auf unserer Website. Für freuen uns auf dich.

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Georg Mößlinger

Disposition

Lerchenfelderstraße 20

3500 Krems

D: 05906032821

georg.moesslinger@maschinenring.at