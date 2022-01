Gutschermuhle is a competence center for the development and production of snacking, nutrition & performance bars, bites and breakfast. We provide leading knowledge and production capabilities for the world's leading food brands- and for those who want to become. Our daily mission is to create custom- made B2B solutions for the future of snacking.

STRATEGISCHER EINKAUF- FOOD (m/w/d)

Rohstoffe fur Lebensmittelindurstrie 1SuBwaren & Snacks 1 FMCG

Wir finden die aktuelle Dynamik am Food-Markt, die unglaubliche Anzahl an neuen Trends und innovativen Produkte enorm spannend. Unsere Triebfeder ist, die Ernahrung der Zukunft aktiv mitzugestalten und fur unsere Kunden die innovativsten Snacks zu entwickeln und zu produzieren.

Wenn das auch fur dich interessant klingt, dann schlieBe dich gern unserer Mission an und unterstutze uns dabei das groBe Potential des Food Marktes fur internationale Business-Kunden aufzuzeigen und aufstrebende Unternehmen bei der Realisierung ihrer Produktideen zu unterstutzen.

Deine Position:

Als strategischer Einkaufer bist dufur das weltweite Sourcing von Lebensmittei-Rohstoffen verantwortlich. Als enges Bindeglied zur Produktentwicklung und Qualitatssicherung machst du dich sowohl auftragsbezogen als auch proaktiv auf die Suche nach Rohstoffen, die unsere Snacks konzeptionell, qualitativ und wirtschaftlich erfolgreich machen. Du analysierst den Beschaffungsmarkt und seine Trends, kontrahierst und verhandelst mit internationalen Lieferanten und erweiterst dein Netzwerk stetig. Mit starken Lieferantenpartnerschaften und einem risikobasierten Lieferantenmanagement sicherst du die Versorgung und hast bei kurzfristigen Opportunitaten immer eine Losung parat.

Folgendes Profil trifft unseren Geschmack:

Kenntnisse uber globale Beschaffungsmarkte und ein Netzwerk in den Kategorien: Nusse, Schokolade, Trocken- und Hulsenfruchte, Cerealien, Honig, Zucker- bzw. Zuckerersatzstoffe, Saaten, Samen, Aromen

Du kommunizierst gern direkt, pflegst einen partnerschaftlichen Zugang und verhandelst hart und stets fair

Die Zahlen sind dein Freund: EgaI ob beim Analysieren von Forecasts oder beim Erstellen von Simulationen 1Kalkulationen

Du hast eine wirtschaftliche Ausbildung (z.B. HAK 1FH) und idealerweise eine Zusatzqualifikation im Bereich Lebensmittelindustriel-verarbeitungLl andwirtschaft

Sporadische Reisen zu Herstellerllieferanten, Fachmessen oder zum Austausch in der Unternehmensgruppe motivieren dich

Du sprichst ausgezeichnetes Englisch

Better together:

Wir bieten eine unbefristete Vollzeitanstellung mitSitz in Traismauer, sowie Home-Office Moglichkeit.

Es erwartet dich ein motiviertes Team und ein spannendes Arbeitsumfeld in einem uberdurchschnittlich wachsenden Unternehmen. Als mittelstandisches Unternehmen pflegen wir flache Hierarchien und groBe Handlungsspielraume, sowie Moglichkeiten der Weiterentwicklung.

Das Gehalt richtet sich entsprechend deiner Qualifikationen und Berufserfahrung. Der Basis-KV ohne Berufserfahrung liegt in der VWG Ill bei 2.143,67 EUR.

Bei Interesse bitten wir um deine Bewerbung inkl. Lebenslauf, sowie Kopien von vorhandenen Dienstzeugnissen an personal@mueslibar.com

z.H. Frau Eva BrennerGutscher Muhle Traismauer GmbH

Kremser StraBe 55, 3133 Traismauer