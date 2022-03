Für das Rasthaus in Paudorf bei Göttweig suchen wir zum sofortigen Eintritt eine

Tankstellen MitarbeiterIn

Teilzeit oder Vollzeit

Ihre Aufgaben bei uns wären...

Kassatätigkeit und Regalbetreuung

Kaffee und Getränke Ausschank

einfache Speisen zubereiten

Qualitätskontrollen

Wir bieten...

jedes 2. Wochenende bzw. Feiertage dienstfrei

Bruttolohn überkollektiv bzw. bis EUR 2.000,- bei Eignung und Qualifikation

flexible Arbeitszeiten nach Absprache im Team

Bewerbung an Andreas Robineau

bevorzugt per Email an office@robineau.com

oder telefonisch unter 0664 / 146 36 36