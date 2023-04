Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir in Österreich sind, so familiär sind unsere Teams vor Ort. Der Maschinenring Service NÖ-Wien sucht für 20- 30 h am Bürostandort 3580 Mold Verstärkung.

Teamassistenz Marketing und Organisation (m/w/d) 20 - 30 h

Was du tun wirst: Unterstützung für Marketing, Qualitätsmanagement und EDV Kolleg*innen

Du unterstützt das Schadensmanagement bei der Erfassung der Daten und Weiterleitung an unseren Versicherungsmakler, führst Aufzeichnungen für das Abfallmanagement und hältst das Arbeitsstoffverzeichnis und Vorlagen aktuell, damit wir unsere Qualitäts- und Sicherheitsstandards einhalten.

Du erstellst Inserate, hast den Überblick über unsere Werbeartikel und hilfst bei der Vorbereitung von Veranstaltungen.

Du verwaltest Adressdateien für unterschiedliche Projekte, führst Kundenzufriedenheitsbefragungen durch, wickelst Bestellungen ab (bspw. EDV-Hardware, …) und verwaltest unsere A1 Rufnummern.

Was du mitbringst: Organisationstalent und Lernbereitschaft

Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und bereits Berufserfahrung. Klar interessiert uns, was du gelernt hast. Wichtiger ist uns aber, was du wirklich kannst. Idealerweise hast Du bereits Grafikkenntnisse oder bist bereit, Kurse dafür zu absolvieren.

Du bist in Word, Excel und Powerpoint topfit und interessierst dich für EDV-Programme wie unser Qualitätsmanagement-Programm, Umfragetools und Social Media.

Du arbeitest sehr sorgfältig und eigenständig und bist sehr genau.

Du kommunizierst stets freundlich und bist lösungsorientiert. Somit trägst du zur Qualität unserer Dienstleistungen und der Zufriedenheit unserer Kunden bei.

Was du davon hast:

Ein gut begleiteter Start. In Schulungen unserer MR Akademie lernst du deine Aufgaben im Detail kennen, Kolleg*innen bringen dir dann die Feinheiten bei.

Du bekommst eine Gleitzeitvereinbarung sowie einen Essenszuschuss für die Kantine.

Du arbeitest in einem kleinen und sehr kollegialen Team – bei Herausforderungen im Arbeitsalltag finden wir im Team gemeinsam eine Lösung. Dein Job ist abwechslungsreich.

Es besteht die Möglichkeit die Stunden weiter aufzustocken.

Dein Monatsgehalt beträgt mindestens € 2.000,- brutto bei Vollzeit. Ob bzw. wie viel es für dich mehr sein kann, hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich gleich online unter Job Nr. 14847 auf www.maschinenring-jobs.at. Wir freuen uns auf dich.

Dein Kontakt

Maschinenring-Service NÖ-Wien eGen

Julia Aschauer, MA

Mold 72, 3580 Horn

Tel.: +43 59060 30057

jobs.noe@maschinenring.at

www.maschinenring-jobs.at