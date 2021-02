Teamleiter Facility Management (m/w/d)

IM ERLEBNISBAD PODERSDORF AM SEE, VOLLZEIT/GANZJAHRESSTELLE

Lust an einem der schönste Plätze Österreichs in einer verantwortungsvollen und spannenden Position zu arbeiten?

Wir haben viel vor in den nächsten Jahren – dafür brauchen wir motivierte und engagierte Mitarbeiter. Das Strandbad Podersdorf am See wird jährlich von 100.000en Gästen besucht. Der Zustand der Anlage (Wiese, Sträucher, Eingänge, ...) spielt dabei eine große Rolle.

Als Leiter eines kleinen, aber feinen Teams (4-6 Personen) deckst du alle wichtigen Bereiche ab: Reinigung, Grüngestaltung,

Müllentsorgung, Reparaturen, Strandaufsicht.

Genaue Informationen zum Aufgabengebiet sowie zu unseren Erwartungen kannst du unter info@podersdorfamsee.at anfordern.

Wir freuen uns auf deine Anfrage und deine Bewerbung (bis spätestens 28.02.2021)!

Hinweis: KV-Mindestgehalt in der Höhe von € 2.200,00 (Vollzeit 40h) - Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender Qualifikation/Berufserfahrung natürlich vorhanden.

Podersdorf Tourismus- und FreizeitbetriebsgesmbH, Hauptstraße 2, 7141 Podersdorf am See