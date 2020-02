TEAMLEITER (M/W)

HAUSTECHNIK UND

GEBÄUDEVERWALTUNG

SOZIALBEREICH

Die Dorfgemeinschaft Breitenfurt liegt südlich von Wien mitten in der Natur und ist die größte anthroposophische Betreuungseinrichtung in Österreich. Hier leben und arbeiten über 80 Menschen mit besonderen Bedürfnissen in acht Wohnhäusern und dreizehn Werkstätten.

Ein zweiter Standort mit weiteren 30 Plätzen ist „an der Stadelhütte“ beim Wienerwaldsee in Bau.

Zum ehestmöglichen Eintritt wird nun ein organisationsstarker und zuverlässiger Teamleiter (m/w) für die Haustechnik und Gebäudeverwaltung gesucht.

Ihr Aufgabenbereich

Verwaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude, des Fuhrparks sowie des Außenbereichs

Planung der notwendigen Instandsetzung und Umbautätigkeiten

Inbetriebnahme des neuen Standorts mit Sommer 2020

Personal- & Budgetverantwortung für Haustechnik inkl. Gärtnerei sowie des Reinigungsteams

Übernahme der Funktion als Sicherheitsvertrauensperson sowie Verantwortung für sicherheitstechnische Umsetzung

Einhaltung und Verwaltung aller gesetzlichen und internen Auflagen

Koordination der Raumnutzung

Diese Qualifikationen bringen Sie mit

Technische Ausbildung (HTL oder vergleichbar) und Berufserfahrung in einer ähnlichen Funktion

Interesse für den Sozialbereich sowie an der Arbeit mit und für Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Teamplayer mit Führungsstärke sowie sozialer und interkultureller Kompetenz

Organisierte und strukturierte Persönlichkeit mit Durchsetzungsvermögen

Hohe Dienstleistungsorientierung gepaart mit Lösungskompetenz und Hands-on Mentalität

Sehr gute Kommunikations- und Koordinationsfähigkeiten

Das erwartet Sie

Abwechslungsreiche, gestalterische und verantwortungsvolle Tätigkeit in einer Organisation, die auf ein wertschätzendes Miteinander und eine produktive Zusammenarbeit achtet

Die Möglichkeit, ein motiviertes Team zu führen, eingebettet in einem freundlichen und ansprechenden Umfeld

Raum für fachliche und persönliche Weiterentwicklung

Dotierung: EUR 35.000 Jahresbruttogehalt (Kollektivvertrag Sozialwirtschaft Österreich, Verwendungsgruppe 7 bei 5 Vordienstjahren) mit Bereitschaft zur Überzahlung entsprechend der Qualifikationen und Berufserfahrung.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung (inkl. Foto und Gehaltsvorstellung) an Mag. Martin Pichler unter der Kennnummer 30141 an jobs2@eblinger.at

A-1010 Wien

Weihburggasse 9

Tel. +43-1-532 33 33-0

www.eblinger.at

