Wir suchen

Techniker/in - Mechatroniker/in

Die DALLIPAK GmbH ist einer der führenden Erzeuger von Banderoliermaterial in Europa und wir suchen eine/n Techniker/in - Mechatroniker/in in unserem Betrieb in 2523 Tattendorf.

IHRE QUALIFIKATIONEN

Berufserfahrung in einer der Sparten: Verpackungsmaschinen Automatisierungstechnik und Instandhaltung

Druckmaschinen, CNC Maschinen oder Sondermaschinenbau

Problemlösungskompetenz

Wirtschaftliches und nachhaltiges Denken

Kenntnisse im Umgang mit Kunden

IHRE AUFGABEN

Störungsbehebung an Verpackungsmaschinen und automatischen Anlagen

Selbstständiger Prototypenbau

Technische Begleitung und Überwachung von Anlagen

Servicearbeiten im Innen- und Außendienst

Erstellung von Berichten, Wartungsprotokolle etc.

Durchführung von Qualitätskontrollen

WIR BIETEN

Junges, dynamisches Team

Selbstständiges Arbeiten mit Verantwortung – Verkaufsunterstützung

Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Verdienstmöglichkeiten weit über dem Kollektivvertrag mit bis zu Brutto € 4.000,- je nach Qualikation und Berufserfahrung

Arbeitsbeginn: jederzeit möglich

Interessiert? Dann schicken Sie uns Ihre Bewerbung inkl. Lebenslauf an info@dallipak.at oder rufen Sie uns für Fragen gerne an unter 02253/81045 (Hr. Ing. Dallinger)