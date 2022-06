In einem jungen, motivierten Team an der Energiewende arbeiten!

Technische Betriebsführung - Facility Management

Windkraft und Photovoltaik (m/w/d)

Dein Job

Du verantwortest die laufende Kontrolle und Dokumentation über den Zustand unserer Windkraft- und Photovoltaikanlagen

Du koordinierst Service- und Wartungsteams der Wartungsvertragspartner im Sinne eines effizienten Anlagenbetriebes

Du planst, unternimmst und dokumentierst wiederkehrende Kontrollfahrten

Du unterstützt bei wiederkehrenden Anlagen-Überprüfungen und erstellst technische Berichte

Du überwachst die Einhaltung behördlicher Betriebsauflagen

Kurzum: Du lenkst aktiv den Erfolg unserer Windkraft- und Photovoltaikanlagen

Dein Profil

Du hast großes Interesse an Erneuerbarer Energie, Windkraft und Photovoltaik

Du bringst idealerweise bereits einschlägige Berufserfahrung mit

Du bist ein "Hands on"-Typ

Du arbeitest selbstständig und genau und hast ein gutes, betriebswirtschaftliches Verständnis

Du bringst eine technische Ausbildung mit (HTL oder Lehre mit Schwerpunkt Elektro-, Energie-, Anlagentechnik)

Du besitzt handwerkliches Geschick

Du hast den Führerschein der Klasse B

Du bist höhentauglich und körperlich fit

Dein Vorteil

Verantwortungsvoller und abwechslungsreicher Job beim größten privaten Windkraftbetreiber Österreichs

Ein sehr modernes Office in Parndorf und künftig auch in Wien

Flexible Arbeitszeiten und Home-Office-Möglichkeiten

Eine perfekte öffentliche Anbindung (33 Minuten von/nach Wien Hbf./Parndorf)

Laufende Aus- und Weiterbildung

Bruttomindestgehalt EUR 2.800, Anpassung je nach Qualifikation und Erfahrung

Weitere sehr ansprechende Benefits

Wenn du aktiv an der Umsetzung der Energiewende mitwirken möchtest, dann schicke Deine Bewerbungsunterlagen bitte per E-Mail an office@puespoek.at

Details zu unserem Unternehmen findest du unter www.puespoek.at

Bewerbungsunterlagen bitte an Fr. Michaela Heilmann: mh@pg.at