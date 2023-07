Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrar- bis Personaldienstleistungen, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Pöchlarn suchen wir ab sofort eine/n

Technischer Zeichner (m/w/d)

Was du tun wirst: Das Team bestmöglich unterstützen

Du bist eine große Unterstützung der Projektleitung bei internationalen Projekten.

Du arbeitest bei der Planung von Produktionsanlagen und Gebäuden mit.

Du kannst einfach Handskizzen in AutoCad übertragen und selbstständig zeichnen.

Was du mitbringst: Technisches Verständnis, Motivation, Hausverstand

Du hast eine technische Ausbildung (HTL) abgeschlossen.

Idealerweise hast du Erfahrung und Kenntnisse mit AutoCad/Solid Works.

Dein Arbeitsstill ist strukturiert und lösungsorientiert.

Du hast Freude am Arbeiten im Team.

Was du davon hast: Arbeiten in einem familiären Betrieb

Vielseitige und abwechslungsreiche Arbeitsmöglichkeiten: Auf dich warten interessante Tätigkeitsbereiche und vielseitige Aufgaben

Work-Life-Balance: Deine Arbeitszeiten sind von Montag bis Donnerstag von 7 bis 16 Uhr und am Freitag von 7 bis 13 Uhr.

Befristung: Diese Stelle ist befristet für mindestens 2 Monate.

Pünktliche Bezahlung: Dein Bruttomonatsgehalt beträgt 1763,83 Euro.

Haben wir dein Interesse geweckt?

Dann bewirb DICH noch heute unter www.maschinenring-jobs.at mit der Jobnummer 15701.

Wir freuen uns auf DICH!!

Dein Kontakt:

Maschinenring Melk-Pöggstall

Anja Höfinger

Schrattenbrucker Straße 3

3390 Melk

T: 05906033811

anja.hoefinger@maschinenring.at