Tierpfleger Aquaristik (w/m/d)

Teilzeit (20 Std/W) Klosterneuburg (Wien) € 1.919* brutto/Monat (Basis Vollzeit 40 Std/Woche)

IST Austria is growing. Grow with us! IST Austria ist ein kontinuierlich wachsendes internationales Institut für Spitzenforschung in den Life Sciences, der Mathematik, der Informatik sowie der Physik. Wir suchen engagierte Fachexpert_innen aus der ganzen Welt, die unser Ziel von exzellenter Forschung und modernem Science Management unterstützen. Auf einem wunderschönen Campus bieten wir vielfältige Möglichkeiten für persönliches Wachstum in einer stabilen Arbeitsumgebung. Dieses Video gibt Einblicke!

Ihre Aufgaben

Die Lab Support Facility (LSF) bietet unseren Forschungsgruppen zentrale Serviceleistungen, die für eine effiziente Forschungsarbeit erforderlich sind. Die angeschlossene Aquatics Facility umfasst Zuchtanlagen für Zebrafische und Krallenfrösche. Wir erweitern unser Team und

suchen eine_n hochmotivierte_n Tierpfleger_in für den Betrieb dieser Anlagen.

Fütterung der Zebrafische und Frösche, sowie Überwachung und Dokumentation von Gesundheitszustand und Tierwohl

Reinigung und Instandhaltung der Zuchtanlagen, insbesondere der Aquarien

Nachzucht und Identifikation von Tieren

Überwachung und Dokumentation der Anlagentechnik und Wasserqualität

Dokumentation aller relevanten Arbeitschritte in einer Datenbank

Eigenständige Umsetzung der täglichen Arbeitsabläufe

Unterstützung der Wissenschafter_innen bei ihren Arbeiten

Ihr Profil

Tierpfleger_innenausbildung (gem. Österr. BGBI.II Nr. 64/1997) oder gleichwertige anerkannte europäische Ausbildung für diesen Beruf

Idealerweise einschlägige Berufserfahrung mit Fokus Aquaristik

Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Qualitätsbewusstsein und Sauberkeit

Serviceorientierte und kommunikative Persönlichkeit

Bereitschaft Wochenend- und Feiertagsdienste zu leisten

Organisierte und selbstständige Arbeitsweise

Gute PC-Kenntnisse (MS Office)

Gute Deutsch- und Englischkenntnisse (Institutssprache ist Englisch)

Spaß an der Arbeit im Team

Ihre Benefits

Aus- & Weiterbildung

Kantine

Kinderbetreuung

Kostenloser Shuttlebus

Gesundheitsmaßnahmen

Betriebliche Altersvorsorge

Ihre Bewerbung schicken Sie bitte per E-Mail an recruiting@ist.ac.at

* Eine Überzahlung ist je nach Ausbildung, Qualifikation und Berufserfahrung möglich. Informationen zur gesetzeskonformen Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten durch IST Austria finden Sie auf www.ist.ac.at/datenschutz.

Am Campus 1, 3400 Klosterneuburg Tel.: +43 (0) 2243 9000-0 | www.ist.ac.at