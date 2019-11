TrainerInnen in Wien-Umgebung für AMS-Projekte

Projektbeschreibung:

Gruppen- und Einzetraining abgestimmt auf die Zielgruppe Frauen, die nach familienbedingter Berufsunterbrechung und mit aufrechten Betreuungspflichten beim Wiedereinstieg in

den Arbeitsmarkt unterstützt werden.

Tätigkeitsprofil:

Begleitung von Frauen nach familienbedingter Berufsunterbrechung beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt

Unterstützung bei der Regelung der Kinderbetreuung

Kompetenzanalyse und – erweiterung

Bewerbungstraining

Einzelcoaching

Arbeitssuche

Anforderungsprofil:

Abgeschlossene Akademie für Sozialarbeit bzw. Studiengang Sozialarbeit oder abgeschlossene Hochschulausbildung

TrainerInnen-/Coachingausbildung [mind. 110h]

Aktuelle Zertifikate zu Gender Mainstreaming & Diversity Management

Erfahrung im Training bzw. Unterricht ist Voraussetzung – nachweislich mind. 3000 Stunden, davon mind. 1000 Stunden Erfahrung mit Zielgruppe Frauen

Wir bieten:

Entlohnung € 2.565,72 (Entgelt lt. BABE- KV, VB 4a/3 bei Vollzeitbeschäftigung). Die tatsächliche Gehaltshöhe richtet sich nach der Einstufung gemäß Erfahrung.

Arbeitsbeginn: ab sofort

Ausmaß: 34 Wochenstunden

Dienstort: Wien-Umgebung

Wir freuen uns auf eine erfolgsorientierte und selbständige Persönlichkeit!

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an die Berater Unternehmensberatungs GmbH, Wipplingerstraße 32/Top 23-25, A-1010 Wien, z.H. Frau Magdalena Drexler oder per E-Mail an m.drexler@dieberater.com.

Wipplingerstraße 32 / 23 - 25

1010 Wien

Tel.: (+43 1) 532 45 45

www.dieberater.com