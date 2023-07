Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Wir suchen mit sofortigen Eintritt einen Traktorfahrer für eine Baustelle in Wien.

Traktorfahrer (m/w/d) geringfügig/Teilzeit

Was du tun wirst: Mit Traktor und Güllefass von A nach B

Egal, ob du geringfügig oder Teilzeit arbeiten möchtest - bei uns bist du flexibel.

Bevor du mit deiner Arbeit vor Ort startest, bekommst du eine Einschulung vom Team.

Du arbeitest beim Bau der U-Bahn U2/U5 mit.

Auf der Baustelle wird im 3-Schicht-Betrieb gearbeitet. Bei uns kannst du entscheiden, welche Schicht du fahren möchtest.

Du transportierst Schlamm mit einem Traktor und einem Güllefass von der Baustelle zu einer Entsorgungsstelle.

Nach deiner Schicht reinigst du das Güllefass und übergibst alles dem nächsten Kollegen.

Was du mitbringst: Begeisterung für das Traktor fahren

Du besitzt den Führerschein der Klasse B und F und besitzt ein Auto. Wenn du direkt in Wien wohnt und somit öffentlich die Baustelle erreichst, benötigst du nur den Führerschein F.

Du kannst dich auf Deutsch gut verständigen und verstehst schriftliche Arbeitsanweisungen.

Du arbeitest selbstständig, besitzt einen Hausverstand und bist motiviert.

Was du davon hast: Viel Eigenständigkeit und Flexibilität

Kleidung. Arbeitskleidung und Schutzausrüstung wird von uns frei zur Verfügung gestellt.

Kommunikation: Du hast bei uns immer einen fixen Ansprechpartner im Maschinenring-Team.

Work-Life-Balance. Viel Eigenständigkeit und fixe Arbeitszeiten. Egal, ob geringfügig oder Teilzeit - bei uns bist du flexibel.

Faire Entlohnung. Für diese Position gilt ein Bruttomindestmonatslohn von EUR 2.300,00 auf Vollzeitbasis zuzüglich Schichtzulagen. Ob und wieviel es für dich mehr sein kann hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt gleich online unter Job Nr. 15453 auf www.maschinenring-jobs.at. Wir freuen uns auf dich!

Kontakt

Maschinenring Region Weinviertel

Karin Fritsch

Wirtschaftspark 15

2130 Mistelbach

T: 059 060350-33

personal.regionweinviertel@maschinenring.at