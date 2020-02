Unterstützung für Hausarbeiten

im Privathaushalt gesucht

Unsere vierköpfige Familie (zwei Erwachsene und zwei Kinder) sucht Verstärkung für unterschiedliche Arbeiten in unserem Haus in Biedermannsdorf.

Aufgaben: Putz- und Gartenarbeiten, Babysitting

Putz- und Gartenarbeiten, Babysitting Umfang: ca. 15 Stunden/Woche (auf zwei oder drei Tage aufgeteilt)

ca. 15 Stunden/Woche (auf zwei oder drei Tage aufgeteilt) Bezahlung gemäß Kollektivvertrag

Wir bevorzugen Kandidat/innen, die in Biedermannsdorf selbst oder in der Nähe wohnhaft sind. Bei Interesse bitten wir um die Zusendung Ihres Lebenslaufes per Email an luca@cibusitaly.it

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!