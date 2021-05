Zur Verstärkung suchen wir

Verkäufer/in

für unser Geschäftslokal beim Steinertor. 20 Std./Wo., Verdienst lt. Kollektiv, Überzahlung bei entsprechender Qualifikation möglich. Deutsch & Englisch Grundvoraussetzung!

Mitarbeiter/in

für die Auslieferung unserer Produkte. 40 Std./Wo., Verdienst lt. Kollektiv, Überzahlung bei entsprechender Qualifikation möglich. Eigener Führerschein Grundvoraussetzung!

Bewerbung unbedingt mit Lebenslauf & Foto per E-Mail an job@hellerschmid.com oder per Post Destillerie Hellerschmid 3500 Krems, Missongasse 33

Wir bieten in beiden Fällen eine fixe, ganzjährige, abwechslungsreiche Anstellung in einem Österreichischen Familienbetrieb! Sie sollten Engagement, Flexibilität sowie Teamfähigkeit mitbringen.