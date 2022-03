PANNATURA ist ein national und international agierender Teilbetrieb der Esterhazy Gruppe und im Bereich Forst-, Landwirtschaft und Naturschutz tätig. Unser Ziel und Anspruch ist es, Natur und Wirtschaft sorgsam in Einklang zu bringen, sei es im Wald, am Feld oder am See. Langfristiges Denken, traditionelle Verantwortung und innovatives Handeln prägen die moderne Unternehmenspolitik. Ausgehend von einer nachhaltigen Eigenbewirtschaftung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen produziert PANNATURA auch umfassende Produkte. Die Bandbreite ist dabei vielfältig, durch die aktuelle Inbetriebnahme einer modernen Fleischmanufaktur besteht neben klassischen Agrarprodukten wie Mehl, Öle, Eier seit kurzem ein Schwerpunkt im Bereich Wild und Biorindfleisch.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n

Verkaufsmitarbeiter/in

Schwerpunkt:

regionale Bio- und Wildprodukte

Das erwartet Sie

Verkauf eigener regionaler Produkte wie Fleisch, Brot uvm. in unserer rollenden Markthalle (Foodtrailer) an verschiedenen Standorten und Veranstaltungen (flexible Arbeitszeiten, auch Wochenenden)

Teilnahme an Veranstaltungen mit unserem Foodtrailer (Weihnachtsmärkte, Feste, Konzerte etc.)

Beratung der Kunden, Präsentation der Produkte, Thekengestaltung/-pflege und Dekoration und Vorbereitung und Ausgabe von einfachen Speisen

Selbstständige Organisation/Einteilung/Bestückung der rollenden Markthalle

Betreuung nach gültigen Qualitäts- und Hygienevorschriften (HACCP) sowie laufende Qualitätsund Frischekontrollen

Das bringen Sie mit

Abgeschlossene Ausbildung im Einzelhandel bzw. Gastronomiebereich

Interesse an Lebensmitteln und Erfahrung im Fleischverkauf/in der Feinkost

Freundliches Auftreten und Freude am Umgang mit Menschen

Flexibilität, Verlässlichkeit und Selbstständigkeit

Gute Deutschkenntnisse

Führerschein B, E zu B wünschenswert

Unser Angebot:

Wenn Sie sich für regionale und Bio-Produkte interessieren und gerne mit Menschen und im Verkauf arbeiten, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung und möchten Sie gerne kennenlernen!

Für diese Position ist ein monatliches Bruttomindestgehalt ab EUR 1.800,00 (bei Vollzeit) abhängig von Ihrer beruflichen Qualifikation und Erfahrung vorgesehen. Eine Überzahlung ist möglich.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.

Esterhazy Betriebe GmbH

Esterhazyplatz 5 | 7000 Eisenstadt

Mag. (FH) Kerstin Schmitl-Ohr

+43 2682 63004 134

esterhazy.at/job304466