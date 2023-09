Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrar- bis Personaldienstleistungen, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in 3751 Sigmundsherberg suchen wir ab sofort eine/n

Verkaufsmitarbeiter (m/w/d)

Was du tun wirst:

Herzliche und fachkundige Beratung der Kunden

Gestaltung und Umsetzung einer attraktiven Warenpräsentation

Kassatätigkeit

Laufende umsichtige Mitarbeit am Erscheinungsbild des Geschäfts und Durchführung von Reinigungsarbeiten

Was du mitbringst:

Abgeschlossene Ausbildung und Praxis vom Vorteil, aber auch Quereinsteiger/innen sind herzlich willkommen

Freude am Verkauf und in der persönlichen Beratung

Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung

Genauigkeit und Verlässlichkeit

Gepflegtes Auftreten

Was du davon hast:

Vielseitige und abwechslungsreiche Arbeitsmöglichkeiten: Auf dich warten interessante Tätigkeitsbereiche und vielseitige Aufgaben.

Berufsorientierung: In verschiedenen Branchen eingesetzt zu werden ermöglicht dir fachspezifische Einblicke und gibt dir Orientierung für deine Berufswahl.

Wir feiern dich: Als wertvoller Teil des Maschinenring-Teams lassen wir dich hochleben.

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du erhältst deinen Lohn pünktlich und verdienst € 12,06 brutto/Stunde.

Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt online unter der Jobnummer 16118 auf www.maschinenring-jobs.at.

Dein Kontakt

Maschinenring Hollabrunn-Horn

Nadine Nicham

Mold 72

3580 Horn

D: +43 (59060) 38034

nadine.nicham@maschinenring.at