Die Nordex Käserei GmbH in Pöggstall ist eine Tochtergesellschaft der Nordex Food Gruppe mit Hauptsitz in Dänemark. Wir sind spezialisiert auf die Herstellung von Weichkäse und vertreiben diesen weltweit. Die Nordex Food Gruppe beschäftigt ca. 350 Mitarbeiter, davon 40 in Pöggstall.

Wir suchen zum ehestmöglichen Eintritt:

VERPACKUNGSMITARBEITER/IN

VOLLZEIT (DI-SA)

Ihre Aufgaben:

Verpackung der Produkte nach schriftlichen Vorgaben

Bedienung von Abfüllstationen

Dokumentation lt. Qualitätssystem

Sie bringen mit:

Idealerweise Erfahrung in der Lebensmittelbranche

Berufserfahrung in der Produktion

Flexibilität

Genaue und zuverlässige Arbeitsweise

PRODUKTIONSFACHARBEITER/IN

VOLLZEIT

Ihre Aufgaben:

Bedienung und Überwachung unserer Produktions- und Abfüllanlagen

Qualitätskontrolle

Produktionsdokumentation

Verantwortungsvolle Arbeiten im Wartungs- und Reinigungsbereich

Ihr Profil:

Idealerweise Erfahrung in der Lebensmittelbranche

Berufserfahrung in der Produktion

Flexibilität

Sorgfältige, genaue und eigenverantwortliche Arbeitsweise

Bereitschaft zur Schichtarbeit

Für beide Stellen bieten wir:

Bezahlung lt. KV, Überzahlung aufgrund von Qualifikation und Berufserfahrung sowie Zulagen bei Schichtarbeit selbstverständlich

Interessante Herausforderung in einem international erfolgreichen Unternehmen

Mitarbeit in einem jungen dynamischen Team mit Weiterbildungsmöglichkeiten

Langfristige Anstellung

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an folgende Email: office@nordex-kaeserei.at; z. H: Herr Weidenauer O2758/4055-18

NORDEX KÄSEREI GMBH I Badgasse 24 I 3650 Pöggstall www.nordex-food.dk