Gemäß § 5 Abs. 1 des Bgld. Gemeindebedienstetengesetzes 2014 gelangt beim Gemeindeamt Marz der

Dienstposten einer/eines Vertragsbediensteten

zur Ausschreibung.

Einstufung: Entlohnungsschema I, Entlohnungsgruppe gv 3

Monatsentgelt: bei Vollbeschäftigung: € 2.608,20 (dieses Entgelt kann sich auf Basis der gesetzlichen Vorschriften durch anrechenbare Vordienstzeiten erhöhen, während der Ausbildungsphase Abschlag von 5 %)

Das Aufgabengebiet umfasst sämtliche Tätigkeiten im Gemeindeamt.

Grundsätzliche Aufgabenbereiche:

Buchhaltung

Lohnverrechnung

Abgabenvorschreibung

Unterstützung im Meldeamt und Bürgerservice

Sekretariatstätigkeiten

Anstellungserfordernisse:

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung auf Maturaniveau oder

abgeschlossene fachlich einschlägige Lehre, Fachschule oder gleichwertige Ausbildung und mindestens 6 Jahre fachlich einschlägige Berufserfahrung

gute EDV-Anwenderkenntnisse (Word, Excel, von Vorteil Erfahrungen mit SAP)

hoher Grad an Gewissenhaftigkeit, Eigeninitiative, Belastbarkeit und Lernbereitschaft

eigenständiges und selbständiges Arbeiten

Bereitschaft zur Ablegung der Gemeindedienstprüfung und Besuch von Fachkursen

umfassende Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift

Die Stellenbewerbung ist wie folgt zu belegen (in Kopie):

Motivationsschreiben inklusive Lebenslauf

Geburtsurkunde

Staatsbürgerschaftsnachweis

Nachweis der höchsten abgeschlossenen Ausbildung (z.B. Reifeprüfungszeugnis, Lehrabschlussprüfungszeugnis, Abschlussprüfungszeugnis) sowie gegebenenfalls

Berechtigung zum unbeschränkten Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt

Arbeitszeugnisse

bei männlichen Bewerbern: Wehrdienst-, Zivildienstbescheinigung bzw. Befreiungsschein

Die Bewerbung kann per Post oder persönlich unter Beilage sämtlicher, in der Ausschreibung geforderter Unterlagen bis spätestens Freitag, 27.10.2023 12.00 Uhr an das Gemeindeamt Marz, Schulstraße 11, 7221 Marz übermittelt werden.

Unvollständig bzw. verspätet einlangende Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden.