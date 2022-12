Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir in Österreich sind, so familiär sind unsere Teams vor Ort.

Der Maschinenring Erlauftal mit Bürostandort 3262 Wang, Erlaufgasse 2 sucht Verstärkung für Vollzeit für den Bereich Personalleasing

Vertriebsmitarbeiter und Personalbetreuer (m/w/d)

Was du tun wirst: Aufträge sorgfältig organisieren und verwalten

Du betreust unsere Kunden im Personalleasing. Damit wir hier weiterwachsen, baust du bestehende Beziehungen aus und gewinnst neue dazu.

Du erhebst Anforderungen, kalkulierst Angebote und stimmst sie mit unseren Kund*innen ab.

Für zusätzliche Aufträge sind wir ständig auf der Suche nach neuen Dienstnehmer*innen. Du unterstützt das Bewerbermanagement und führst Vorstellungsgespräche.

In Zusammenarbeit mit unserem Team teilst du die Dienstnehmer*innen ein.

Was du mitbringst: Kontaktfreude, Teamfähigkeit und eigenständige Arbeitsweise

Deine kaufmännische Ausbildung ist uns wichtig; noch wichtiger ist uns, was du kannst.

In MS-Office-Programmen wie Excel bist du topfit. Vieles läuft bei uns darüber, ob das Verwalten von Dienstnehmerlisten oder das Erfassen von Anfragen.

Du arbeitest sehr sorgfältig und eigenständig. Deine Arbeit hat großen Einfluss auf die Qualität unserer Dienstleistungen und die Zufriedenheit unserer Kunden.

Was du davon hast: Viel Eigenständigkeit und Flexibilität in einem Job mit Sinn

Du arbeitest in einem kleinen und sehr kollegialen Team. An unserem neuen Standort mit modernen Büros mit kleiner Besetzung kannst du für dich alleine arbeiten, aber bist dennoch im Austausch mit deinen Kolleg*innen.

Dein Job ist abwechslungsreich mit viel Gestaltungsfreiraum.

Wir bieten einen Job mit Gleitzeit in der Region. So lassen sich dein Job und Privatleben gut miteinander verbinden.

Individuelle Unterstützung für alle, die sich weiterbilden wollen. Bei uns bleibst du fachlich fit und entwickelst dich weiter.

Dein Monatsgehalt beträgt mindestens € 2.300,- brutto bei Vollzeit. Ob bzw. wie viel es für dich mehr sein kann, hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich gleich online unter Job Nr. 13731 auf www.maschinenring-jobs.at. Wir freuen uns auf dich.

Maschinenring-Service NÖ-Wien eGen

z.Hd. Frau Julia Aschauer MA

Mold 72, 3580 Horn

Tel.: +43 59060 30057

jobs.noe@maschinenring.at

www.maschinenring-jobs.at