Die Stadtgemeinde Tulln sucht zur Verstärkung der Abteilung Finanzen, Rechnungswesen und Kassenverwaltung ab sofort eine(n)

Verwaltungsbedienstete(n) mit Vollbeschäftigung für den Aufgabenbereich „Buchhaltung“



Anforderungsprofil:

Kaufmännische Ausbildung (HAK oder eine gleichwertige Ausbildung)

Einschlägige Berufserfahrung von Vorteil

Sehr gute EDV-Kenntnisse in MS Office

Belastbarkeit, Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Zahlenverständnis

Teamfähigkeit und kommunikatives Wesen

Das Dienstverhältnis wird (vorerst) auf die Dauer von 2 Jahren abgeschlossen und kann anschließend in ein unbefristetes Dienstverhältnis übergehen.



Weitere Informationen finden Sie auf www.tulln.at.



Bewerbungen bitte per Mail an: stadtamt@tulln.gv.at