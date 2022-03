Tyco Electronics am Standort in Dimling ist mit ca. 470 Mitarbeiter*innen das weltweite TE Connectivity RelaisKompetenzzentrum. Mit der größten Investition von TE in der Geschichte des Standortes ermöglichen wir auch in Zukunft die Weiter- und Neuentwicklung von Produkten und innovativen Fertigungskonzepten. Dadurch schaffen wir zahlreiche neue Arbeitsplätze und suchen derzeit noch ~40 Mitarbeiter*innen in unterschiedlichen Bereichen. Wenn Sie an unserem Werk interessiert sind, können Sie sich gerne selbst ein Bild machen und bei unserem Speed Dating Informationen zu unseren offenen Stellen, Gehältern, Benefits, Karrieremöglichkeiten etc. erhalten.

VIELE OFFENEN STELLEN - JETZT BEWERBEN

Senior Entwicklungsingenieur (m/w/d)

Senior Projektmanager Maschinen- und Anlagenbau (m/w/d)

Projektmanager Outsourcing Maschinenund Anlagenbau (m/w/d)

Servicetechniker (m/w/d)

HR Generalist (m/w/d)

Anlagenbetreuer (m/w/d)

Befristete Sommerjobs

Weitere Details über alle offenen Positionen entnehmen Sie bitte den Ausschreibungen auf unsere KarriereSeite: https://careers.te.com / Arbeiten bei TE - Standort Waidhofen.

Bewerben Sie sich gleich per Mail an: karriere@te.com

SPEED DATING - UNSER WERK ONLINE

Wir stellen die Welt von TE Connectivity vor! Der Zoom-Link befindet sich auf Jobwald.

Dienstag, 22. März 2022

Donnerstag, 7. April 2022

Dienstag, 19. April 2022

Donnerstag, 5. Mai 2022

Dienstag, 17. Mai 2022

18- 18:45 Uhr