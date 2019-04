Die Domäne Wachau steht für elegante und puristische Weine

aus den steilen Wachauer Terrassen und Weingärten entlang der Donau, die von den Winzerfamilien der Domäne Wachau handwerklich bewirtschaftet werden. Gemeinsam sorgt man für eine beeindruckende Vielfalt an Weinen aus den Wachauer Top-Rieden.

Zur Verstärkung des Teams suchen wir:

» Export-Profi im Weinbereich (m/w)

» Mitarbeiter Organisation,

Verwaltung & Marketing (m/w)

» Vinotheksleitung (m/w)

Weitere Informationen unter: www.domaene-wachau.at/jobs

Wenn Sie gerne in einem dynamischen Team arbeiten und eine abwechslungsreiche Tätigkeit, in der Menschen und Wein im Mittelpunkt stehen, ausüben wollen, dann richten Sie Ihre Bewerbung mit Foto an: office@domaene-wachau.at