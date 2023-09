KUSTEC entwickelt umweltschonende Kälte-, Klima und Kühlsysteme mit natürlichen Kältemitteln, unter anderem für die emissionsfreie Mobilität mit Wasserstoff. DU bist kreativ, innovativ und möchtest die Umwelt positiv beeinflussen? Dann bewirb dich jetzt bei uns! Wir suchen(m/w/d):

Bilanzbuchhalter/innen

Detail-Engineering

Konstrukteur/innen

Kälteanlagentechniker/innen & Lehrlinge (Lehrstart2024)

Lagerist/innen

Projektleiter/innen

SPS Programmierer/innen (SimanticS7)

Vertriebsprofis (für Pilzzuchtkammern,

Hallenkühlung &-klimatisierung

Für den Erstkontakt brauchen wir keinen Lebenslauf, ruf einfach 0227444109-55 an, schreib an bewerbung@kustec.at oder per WhatsApp/Telegram an 06602936697. Gib bitte an, was dir in deinem Job besonders leicht fällt.

KUSTEC Kälte- und Systemtechnik GmbH

Strassfeld 5

3441 Freundorf