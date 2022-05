Alle offenen Stellen unter: karriere.lagerhaus.at/korneuburg

Werden Sie Teil unseres Teams!

Das Lagerhaus steht in der ländlichen Region Österreichs als starker Wirtschaftspartner und wichtiger Nahversorger der gesamten Bevölkerung zur Verfügung. Es präsentiert sich als modernes Zentrum für Agrar, Energie, Baustoffe, Technik sowie Haus und Garten und bietet in diesen Segmenten ein breites Portfolio an Produkten und Dienstleistungen.

Sie sind auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung? Sie haben Freude am aktiven Kundenkontakt und übernehmen gerne Verantwortung? Eine genaue Arbeitsweise ist für Sie selbstverständlich?

Dann schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen

z.H. Frau Julia Karner: bewerbung@korneuburg.rlh.at

Verkaufsberater/in Gartenabteilung

Einzelhandelskaufmann/-frau Teilzeit

Verkäufer/in Teilzeit Elektroabteilung

Motoristik- und Landmaschinenmechaniker/in

Landmaschinen-Mechaniker/in

Lehrling Metallbearbeiter/in

Lehrling KFZ-Techniker/in

Elementeverkäufer/in im Innendienst

Baustoffverkäufer/in im Innendienst

Lagerarbeiter/in in der Sparte Baustoffe

LKW Fahrer/in

Lagerarbeiter/in in der Sparte Agrar

Silomeister/in in der Sparte Agrar

Falls für Sie derzeit kein passender Job dabei ist können Sie uns gerne Ihre Initiativbewerbung schicken.

