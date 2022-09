Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

TANKSTELLENMITARBEITER/IN

Vollzeit- oder Teilzeit - je nach Vereinbarung

Arbeitsort: 3660 Klein Pöchlarn

MITARBEITER/IN für den Einzelhandel

Voll- oder Teilzeit - je nach Vereinbarung

Arbeitsort: 3650 Neukirchen am Ostrong

Wir suchen engagierte, zuverlässige und freundliche Mitarbeiter und bieten eine sichere Arbeitsstelle in unserem Familienbetrieb.

Monatsbruttohalt gemäß KV in Abhängigkeit von Qualifikation und Berufserfahrung.

Deine Bewerbung kannst du persönlich bei uns in Neukirchen oder per Mail an office@hahn-willi.at senden.

Wir freuen uns auf dich!

Willibald Hahn GmbH

3650 Neukirchen 3

Tel. 02758/4044

office@hahn-willi.at

www.hahn-willi.at