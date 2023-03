Wasserstoff-Technologie-Unternehmen

sucht kreative Talente

Unser innovatives Unternehmen ist auf dem Weg die Zukunft zu verändern, in dem wir umweltschonende Kühltechnologien und natürliche Kältemittel einsetzen.

Wir suchen begeisterte und talentierte Menschen, die uns auf dem Weg die Welt zu einem besseren Ort zu machen, unterstützen.

Lehrlinge

Ferialpraktikant/innen

Techniker/innen (Büro)

techn. Einkäufer/innen

Projektleiter/innen

Maschinenbauer/innen (Werkstatt)

Kältetechniker/innen

Marketingspezialist/innen

Sollte keiner dieser Fachbereiche auf dich zutreffen, dann bewirb dich trotzdem, eventuell ergibt sich in nächster Zeit eine freie Stelle für dich.

Für den Erstkontakt brauchen wir keinen Lebenslauf, ruf einfach an 02274 44109-55, schreib uns eine Email an bewerbung@kustec.at oder kontaktiere uns per WhatsApp / Telegram unter der Telefonnummer 0660 2936697. Gib bitte an, was dir in deinem Job besonders leicht fällt.

KUSTEC Kälte- und Systemtechnik

Strassfeld 5

3441 Freundorf