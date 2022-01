Foto: Gebrüder Weiss

Haben Sie sich schon mal gefragt, durch wie viele Hände Ihre Kaffeekapsel gereicht wurde und wie viele Personen an der Organisation des Transportes beteiligt sind, bevor Sie ihn genießen können? Viele dieser Menschen arbeiten bei Gebrüder Weiss in den unterschiedlichsten Bereichen und organisieren den Warenfluss und die Transporte und das weltweit!

SIE WOLLEN AUCH ETWAS BEWEGEN?

Wir bilden Sie durch interne Schulungen und Training on the Job in den verschiedensten Transport und Logistik Bereichen aus.

WIR SUCHEN GENAU SIE!

Folgende Positionen werden aktuell am Standort Maria Lanzendorf besetzt:

Disponent*in Nahverkehr

Lehre zum/zur Speditionskaufmann/frau

Lagermitarbeiter*in / Staplerfahrer*in

Mitarbeiter*in Supply Chain Management

Junior Projekt- / Prozessmanager*in

Sachbearbeiter*in internationale Landverkehre

Mitarbeiter*in Seefracht Import/Export

Quereinsteiger*in im Transportbereich

Erfahren Sie mehr über die jeweiligen Stellen unter gw-world.com/greatjobs

WIR FREUEN UNS AUF IHRE BEWERBUNG!

Ihr Kontakt zu uns: Nina Nowak, Maria Lanzendorf, T +43 1 79799 7257