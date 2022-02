Zur Verstärkung unseres Teams in Traismauer und Hainfeld suchen wir zum sofortigen Eintritt.

Facharbeiter Spengler/in

Spenglerhelfer/in

Spenglerlehrling

Wir erwarten:

Einsatzbereitschaft, Flexibilität, Zuverlässigkeit

Sicherheit am Dach und Schwindelfreiheit

Teamfähigkeit

Technisches Verständnis

Wir bieten:

Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit

Gutes Betriebsklima

Modernen Arbeitsplatz und engagierte Kollegen

familiär geführtes Unternehmen

langfristige Beschäftigungsmöglichkeit

Es gelten folgende kollektivvertragliche Bruttoentgelte 2022 / Monat:

Facharbeiter/in € 2.372,19, Spenglerhelfer/in € 2.069,00 mit der Möglichkeit zur Überbezahlung, Spenglerlehrling im 1. Lehrjahr € 726,13

Bewerbung senden Sie bitte schriftlich an:

Schöpf Traismauer GmbH und Co KG, Fiali-Ring 20, 3133 Traismauer oder per E-Mail an office@schoepf.at