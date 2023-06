BUNGE wurde 1818 gegründet und ist heute in 40 Ländern vertreten. Unser Geschäft besteht darin, das enorme Potenzial eines jeden Getreidekorns und Ölsamens auszuschöpfen. Unser Zweck, unsere Vision und unsere Betriebe erstrecken sich über Ozeane, Hunderte von Niederlassungen, Tausende von Beschäftigten und Milliarden von Kunden. Und dennoch kommt es auf jeden einzelnen Mitarbeiter an. Dies ist Ihre Chance in einem der bedeutendsten Unternehmen im Rhein-Neckar-Raum mit Kunden aus den Bereichen Lebensmittelhandel, Großverbraucher, weiterverarbeitende Industrie und Mineralölkonzerne.

Zur Verstärkung unseres Teams in Bruck/Leitha suchen wir ab sofort eine(n) engagierte(n)

Produktionsmanager (m/w/d)

Lehrling Chemielabortechnik oder Chemieverfahrenstechnik (m/w/d)

Schulabsolventen/Berufseinsteiger Engineer Talentprogramm (m/w/d)

Technischer Werkstudent im Bereich Administration – Geringfügig/Teilzeit (m/w/d)

Suchen Sie eine neue Aufgabe? Wir würden uns freuen mit Ihnen gemeinsam im Team zu arbeiten. Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Foto an:

Bunge Austria GmbH, z.Hd. Stefanie Krammer, Industriegelände West 3, 2460 Bruck/Leitha E-Mail: stefanie.krammer@bunge.com Tel.: +43 664 80222273

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: Home (bunge.com) Es gelangt der Kollektivvertrag für Angestellte der Nahrungs- und Genussmittelindustrie zur Anwendung. Mit Bereitschaftzur Überzahlung bei konkreter Qualifikation sowie der relevanten Erfahrung.