Die Universität für Weiterbildung Krems ist spezialisiert auf berufsbegleitende Weiterbildung. Als öffentliche Universität arbeitet sie mit ihrer Expertise in Forschung und Lehre an der Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen und richtet ihr Studienprogramm danach aus. Mit rund 8.000 Studierenden aus rund 85 Ländern verbindet die Universität für Weiterbildung Krems langjährige Erfahrung in wissenschaftlicher Weiterbildung mit Innovation und höchsten Qualitätsstandards in Forschung und Lehre. Krems liegt in der einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft Wachau, 60 km von Wien entfernt.

Zur Verstärkung unseres Teams in der Fakultät für Gesundheit und Medizin / Department für Evidenzbasierte Medizin und Evaluation gelangt folgende Position zur Besetzung:

Wissenschaftliche_r Projektmitarbeiter_in (m/w/d)

25 Std./Woche Inserat Nr. SB22-0198

Ihre Aufgaben

Mitarbeit in einem internationalen partizipativen Forschungsprojekt (gefördert von der GFF NÖ) mit Kindern und Jugendlichen zum Thema Gesundheitskompetenz:

Mitarbeit bei systematischen Übersichtsarbeiten

Durchführung von partizipativer qualitativer Forschung mit Kindern und Jugendlichen (an verschiedenen Standorten in Niederösterreich und Wien)

Organisation und Durchführung von Workshops

Mitentwicklung eines konzeptionellen Modells von Gesundheitskompetenz

Mitwirkung bei Verfassung und Veröffentlichung von wissenschaftlichen Publikationen

Ihr Profil

Für die Bewerbung setzen wir folgende Qualifikationen voraus:

abgeschlossenes Hochschulstudium (Master/Diplom) im Bereich Sozialwissenschaften, Gesundheitswissenschaften oder verwandten Wissenschaftsbereichen

sehr gute Kenntnisse in empirischer Sozialforschung (vor allem qualitative Forschungsmethoden)

exzellente Deutsch- (mind. C1) und sehr gute Englischkenntnisse (mind. B2)

Darüber hinaus sind folgende Kriterien wünschenswert:

Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (z. B. von Praktika, Berufserfahrung, Aus- und Weiterbildung)

Erfahrung mit partizipativen Forschungsmethoden

Kenntnisse in computergestützten qualitativen Analyseprogrammen (z.B. MAXQDA)

B-Führerschein (Forschungstätigkeit an verschiedenen Standorten in Niederösterreich und Wien)

hohes Maß an kommunikativer Kompetenz sowie Teamfähigkeit und Eigeninitiative

selbständige und flexible Arbeitsweise und ein hohes Maß an Belastbarkeit

Gender und Diversitätskompetenz

Ihre Perspektive

Teilzeitanstellung (25 Std./Woche)

innovatives und modernes Arbeitsumfeld am Campus Krems

Möglichkeit zum Homeoffice sowie zum mobilen Arbeiten (im Ausmaß von max. 42% der Arbeitszeit)

Möglichkeit, die im Rahmen des Forschungsprojektes erstellten Publikationen für ein PhD-Studium zu nutzen

sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen der eigenen Studienprogramme, umfangreiches Angebot der betrieblichen Gesundheitsförderung sowie des Universitäts-Sportinstituts (USI), eigene Kinderbetreuungseinrichtung „Campus Kids“ (weitere Informationen bezüglich Anmeldung und verfügbarer Betreuungsplätze sowie FAQs unter: Campus Kids - Universität für Weiterbildung Krems (donau-uni.ac.at)

Wir freuen uns auf Bewerbungen von Menschen mit Behinderung, welche über das geforderte Profil verfügen.

Die Universität für Weiterbildung Krems sieht in der Diversität ihrer Mitarbeiter_innen hohes Innovationspotential und bekennt sich zur Vielfalt als leitendes Prinzip.

Bitte beachten Sie, dass für die Aufnahme an der Universität für Weiterbildung Krems/Donau-Universität Krems der Nachweis eines vollständigen Impfschutzes gegen COVID-19 und dessen Aufrechterhaltung, solange dies die epidemiologische Lage in Österreich erfordert, Voraussetzung sind. Ausnahmen gelten, wenn eine Impfung aus medizinischen Gründen nicht möglich ist (Beleg durch fachärztliche Bestätigung). In allen anderen Fällen ist die Aufnahme an der Universität für Weiterbildung Krems/Donau-Universität Krems nur möglich, wenn im Bewerbungsverfahren die Bereitschaft geäußert wird, die Impfung gegen COVID-19 schnellstmöglich nachzuholen. Bei Unterzeichnung des Arbeitsvertrages ist eine entsprechende schriftliche Verpflichtungserklärung zu unterfertigen.

Bitte übermitteln Sie uns Ihre überzeugende Online-Bewerbung bis spätestens 11.01.2023 über unser Online-Tool: https://www.donau-uni.ac.at/jobs