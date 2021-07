Die Donau-Universität Krems ist die führende Universität für Weiterbildung in Europa. Als einzige öffentliche Universität für Weiterbildung im deutschsprachigen Raum ist sie spezialisiert auf die Höherqualifizierung von Berufstätigen und widmet sich in Lehre und Forschung der Bewältigung aktueller und zukünftiger gesellschaftlicher Herausforderungen.

Rund 8.000 Studierende aus über 80 Ländern sind zurzeit in berufsbegleitenden Master-Studien sowie Kurzprogrammen eingeschrieben. Zur Verstärkung unseres Teams in der Fakultät für Wirtschaft und Globalisierung/Department für E-Governance in Wirtschaft und Verwaltung gelangt folgende Position zur Besetzung:

Wissenschaftliche/r Projektmitarbeiter/in (m/w/d)

38,5 Std./Woche, Inserat Nr. SB21-0083

Ihre Aufgaben

inhaltliche und organisatorische Aufgaben im Innovationsprojekt TIN.Academy

Planung und Konzeption von Workshops und Aktivitäten mit dem Fokus auf Design Thinking in Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft

enge Zusammenarbeit mit Projektpartnern und Stakeholdern

Recherche, Auswertung und Dokumentation der laufenden Aktivitäten und Ergebnisse

Publikationstätigkeit und Wissenschaftskommunikation

Ihr Profil

abgeschlossenes Hochschulstudium (mind. Bachelor) in den Bereichen Management, Entrepreneurship, Innovation, Technologiemanagement oder in einem Bereich des Human-Centered-Design (Design Research)

ausgeprägtes Interesse für wissenschaftliche Fragestellungen und Lehre an der Schnittstelle zwischen Management, Digitalisierung, Innovation, Entrepreneurship und Design

erste Erfahrungen mit Design Thinking und/oder erste Erfahrungen in der Durchführung von agilen Workshops

exzellente Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift (beides mind. C1)

wissenschaftliche Publikationserfahrung von Vorteil

Freude an neuen Themen, der Umsetzung von Ideen und der Koordination von Projekten

Teamfähigkeit sowie ausgeprägte kommunikative Kompetenzen

eigenständige, flexible und proaktive Arbeitsweise

Ihre Perspektive

Vollzeit (38,5h/Woche - Gleitzeit) vorerst befristet auf zwei Jahre bei einem Mindestgehalt von EUR 2.918,71 brutto monatlich (Einstufung gem. Dienst- und Besoldungsordnung in W3/1)

innovatives und modernes Arbeitsumfeld am Campus Krems

sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen der eigenen Studienprogramme, umfangreiches Angebot der betrieblichen Gesundheitsförderung sowie des Campus Sport, eigene Kinderbetreuungseinrichtung „Campus Kids“

gute Verkehrsanbindung – Campus-Shuttlebus vom Bahnhof

Wir freuen uns auf Bewerbungen von Menschen mit Behinderung, welche über das geforderte Profil verfügen. Die Donau-Universität Krems sieht in der Diversität ihrer Mitarbeiter/innen hohes Innovationspotential und bekennt sich zur Vielfalt als leitendes Prinzip.

