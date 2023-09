Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrar- bis Personaldienstleistungen, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Texing suchen wir ab sofort eine/n

Zimmererfachkraft oder Zimmererhilfskraft (m/w/d)

Was du tun wirst: Unsere Kunden bei den Baustellen unterstützen

Du wirst Dachstühle abbinden und aufstellen bzw. wirst du dein Team bei anfallenden Arbeiten bestmöglich unterstützen.

Dein Aufgabengebiet ist breit gefächert - Holzschalung und Dämmungen gehören dazu.

Was du mitbringst: Handwerkliches Geschick und Hausverstand

Du hast eine abgeschlossenen Ausbildung zum Zimmerer? - dein Platz ist gesichert!

Du bist Quereinsteiger? - aber mit handwerklichem Geschick!

Du bist auf jeden Fall "schwindelfrei".

Du besitzt einen Führerschein B und einen eigenen PKW nur so kannst du die Baustelle erreichen.

Zum Verstehen der Arbeitsanweisungen hast du gute Deutschkenntnisse.

Was du davon hast: Einen sicheren Job in deiner Region

Persönliche Betreuung vor Ort: Bei einem persönlichen Gespräch finden wir für alle Anliegen eine Lösung.

Vielseitige und abwechslungsreiche Arbeitsmöglichkeiten: Auf dich warten interessante Tätigkeitsbereiche und vielseitige Aufgaben.

Hochwertige Kleidung: Du bekommst eine hochwertige Arbeitskleidung von uns.

Fairer Bezahlung: Dein Bruttostundenlohn beträgt mindestens 13,15€, je nach Qualifikation und Ausbildung kann dein Bruttostundenlohn bis zu 16,56€ betragen. Zusätzlich bekommst du noch Diäten.

Bist du ein Holzprofi?

Dann bewirb DICH jetzt unter www.maschinenring.at- jobs mit der Jobnummer 16036 oder melde DICH telefonisch unter 0664/ 960 61 41.

Wir freuen uns auf DICH!!!!

Dein Kontakt

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Gerlinde Horvath

Schrattenbrucker Straße 3

3390 Melk

D: 05906033810

gerlinde.horvath@maschinenring.at