Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Wir suchen mit sofortigen Eintritt eine Zimmererhilfskraft (m/w/d) für unseren Kunden in 2134 Staatz.

Zimmererhilfskraft Vollzeit (m/w/d)

Was du tun wirst:

Du hilfst du bei der Produktion und Montage von Holzelementen, Dachstühlen, Balkonen.

Als Helfer unterstützt du die Fachkräfte auf den Baustellen.

Du wirst auch verschiedene selbstständige Arbeiten durchführen.

Du arbeitest dort in kleinen Teams.

Was du mitbringst:

Wenn du schon mit Holz gearbeitet hast, ist das von Vorteil.

Du hast handwerkliches Geschick und einen guten Hausverstand.

Du kannst dich auf Deutsch gut verständigen und verstehst Arbeitsanweisungen.

Du bist schwindelfrei und körperlich fit.

Du besitzt den Führerschein B und einen eigenen PKW - nur so erreichst du täglich deine Baustellen.

Was du davon hast:

Kommunikation: Du hast bei uns immer einen fixen Ansprechpartner im Maschinenring-Team.

Regionaler Arbeitsplatz: Treffpunkt jeden Tag ist direkt bei unseren Kunden in 2134 Staatz. Anschließend fährst du zu den Baustellen rund um die Region Mistelbach.

Kleidung: Arbeitskleidung und Schutzausrüstung wird von uns frei zur Verfügung gestellt.

Faire Bezahlung: Der Mindestlohn auf Basis Vollzeit 38,5h beträgt laut KV mind. € 2.410,70 brutto/Monat. Ob und wieviel es für dich mehr sein kann hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt gleich online unter Job Nr. 15452 auf www. maschinenring-jobs.at Wir freuen uns auf dich!

Dein Kontakt

Maschinenring Region Weinviertel

Frau Karin Fritsch

Wirtschaftspark 15

2130 Mistelbach

T.: 059 060/350-33

personal.regionweinviertel@maschinenring.at