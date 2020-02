Wir sind ein erfolgreiches mittelständiges Unternehmen mit dem Stammbetrieb in Frauendorf und Filialen in Hollabrunn und Horn. Mit den Automarken Toyota, Fiat und Suzuki und unserem engagierten Team setzen wir alles daran, die ausgezeichnete Qualität in Verwaltung, Verkauf und Werkstatt jeden Tag aufs Neue zu bestätigen.

Für unseren Standort in Frauendorf suchen wir zur sofortigen Einstellung

eine/n Automobilverkäufer/-in für Neu- u. Gebrauchtwagen

Können Sie diese Fragen mit ja beantworten?

Sie haben Freude am Umgang mit Menschen, sind jung, dynamisch und aufgeschlossen?

Sie haben ein sympathisches Auftreten, ausgeprägte Lernbereitschaft und kommunikative Kompetenzen?

Sie sind engagiert, teamfähig und legen Wert auf individuelle Beratung?

Sie schätzen selbstständige Administration, sind zuverlässig und verantwortungsbewusst?

Sie haben den B-Führerschein und sind zeitlich flexibel?

Steigen Sie ein!

Das können Sie erwarten:

beste Karrierechancen um zu einem Top Verkäufer ausgebildet zu werden

eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem engagiertem Team mit familiären Strukturen

die Möglichkeit zur Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen

einen sicheren Arbeitsplatz innerhalb eines erfolgreich wachsenden Unternehmens

ein leistungsgerechtes Einkommen - Monatsbruttogehalt ab € 1.700,-- zuzügl. Prov.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann bewerben Sie sich bitte unter z.Hd. Frau Scheibelhofer an: verkauf@scheibelhofer.info.