UNSER LAGERHAUS – DIE KRAFT FÜRS LAND

BERATEN LIEGT DIR IM BLUT?



UNSER LAGERHAUS Hollabrunn-Horn sucht DICH!



Baustoff Verkauf (m/w/d)

in unseren Märkten

DEINE Herausforderung:

Du gibst unseren „Häuselbauern und Renovierern“ wertvolle Tipps!

Verkauf & Beratung unserer Kunden rund um das Thema Baustoffe

Bestellwesen und Reklamationsbearbeitung



DEINE Qualifikation:

Du bist ein Handwerker (Tischler, Maurer, Fliesenleger) der nicht mehr auf der Baustelle arbeiten, sondern verkaufen will?

Gutes Zahlenverständnis und Deutsch, MS Office Anwender

Freude am Umgang mit Kunden und Kollegen

Selbständiger Arbeitsstil mit guten Umgangsformen



Wir bieten DIR:

Einen sicheren Arbeitsplatz mit Mitarbeitervergünstigungen

Ein gutes Betriebsklima mit eigenem Aufgabenbereich

Wir bezahlen auch über Kollektivvertrag RLH Angestellte AB € 2.013,- Basis 38,5h/Wo, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung



DU MÖCHTEST GERN IN UNSER TEAM?

Dann schicke deinen Lebenslauf bevorzugter Weise online oder per Post an die



Raiffeisen-Lagerhaus Hollabrunn-Horn eGen

z.H. Frau Mag. Daniela Haimerl-Gschwandtner

Personalentwicklung

Gschmeidlerstraße 5, 2020 Hollabrunn



Nähere Infos finden Sie auf www.lagerhaus-hollabrunn-horn.at.