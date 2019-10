Die Raiffeisen-Lagerhäuser zählen zu den führenden Handels- und Dienstleistungsunternehmen in Österreich. Die Raiffeisen-Lagerhaus Genossenschaft sucht ab sofort zur Verstärkung für das GEBIET Eggenburg - Horn - Weitersfeld - Hollabrunn einen engagierten

Berater Baustoffe im Innendienst (m/w)

Ihr Aufgabengebiet:

Aktiver Verkauf (persönlich und telefonisch) der gesamten Produktpalette im Baustoffbereich rund um Hausbau & Renovierung in der Niederlassung

Aufbau neuer Kundenkontakte & Betreuung des bestehenden Kundenstamms

Selbständige Erstellung von Kalkulationen und Angebotslegung

Unterstützung in der Bestellabwicklung, Rechnungserstellung und Reklamationsmanagement

Ihre Qualifikation:

Abgeschlossene kaufmännische oder berufsbezogene Ausbildung

Einschlägige Branchenerfahrung im Baustoffbereich erwünscht

Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie gute MS-Office-Anwenderkenntnisse

Kommunikative und flexible Persönlichkeit mit Abschlussstärke

Ihre Benefits:

Ein angenehmes Betriebsklima in einem stabilen Unternehmen mit langfristiger Ausrichtung

Laufende Aus- und Weiterbildung

Ein KV-Mindestgehalt ab monatlich ? 1.727,-- brutto (Basis 38,5h/Wo), und die Bereitschaft zur Überzahlung, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung

Interessiert an einer zukünftigen Mitarbeit in unserem erfolgreichen österreichischen Unternehmen?

Dann schicken Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf und Motivationsschreiben) bevorzugter Weise online (Button oben rechts) oder per Post an die

Raiffeisen-Lagerhaus Hollabrunn-Horn eGen

z.H. Frau Mag. Daniela Haimerl-Gschwandtner -

Personalentwicklung

Gschmeidlerstraße 5 - 2020 Hollabrunn

Nähere Infos finden Sie auf www.lagerhaus-hollabrunn-horn.at