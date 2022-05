Du liebst abwechslungsreiche Tage?

Wir verstärken unser TEAM im Gebiet Hollabrunn-Horn und suchen dich als

Berater für Baustoffe (m/w/d)

im Außendienst

DEINE Aufgaben:

DU liebst den Verkauf der gesamten Produktpalette im Baustoffbereich rund um Hausbau & Renovierung

DU baust gern neue Kundenkontakte auf & betreust bestehende Kunden

DU kennst dich aus mit persönlicher und telefonischer Kundenberatung

DU unterstützt bei der Bestellabwicklung, Rechnungserstellung und im Reklamationsmanagement

DU HAST:

einschlägige Berufserfahrung im Baustoffbereich

gute Deutsch- sowie MS-Office-Anwenderkenntnisse

eine kommunikative & flexible Persönlichkeit mit Durchsetzungsvermögen und Abschlussstärke

Wir bieten DIR:

Ein stabiles Unternehmen mit sicheren Arbeitsplatz in deiner Nähe

Du profitierst von Mitarbeitervergünstigungen und Weiterbildung

Wir bezahlen auch über Mindestkollektivvertrag € 1.848,- br. 38,5h/Wo PLUS PROVISION Raiffeisen Lagerhaus Angestellte, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung

AN ALLE DIE GERN MIT & BEIM KUNDEN ARBEITEN: SCHICK DEINEN LEBENSLAUF online oder per Post an die

Raiffeisen-Lagerhaus Hollabrunn-Horn eGen

z.H. Frau Mag. Daniela Haimerl-Gschwandtner

Personalentwicklung

Gschmeidlerstraße 5, 2020 Hollabrunn

Nähere Infos finden Sie auf www.lagerhaus-hollabrunn-horn.at.