Kolping Campus Krems GmbH sucht ab sofort eine

Cafeteria Frühstückskraft (m/w)

(Teilzeit 12h/WO oder geringfügig, inkl. Wochenenddienste)

Ihr Aufgabenbereich:

Aufbau und Betreuung des Frühstücksbuffets

Selbständiger Cafeteria Frühstücksdienst

inklusive aller Vor- und Nachbereitungsarbeiten

Anforderungsprofil:

Sie sind kein Morgenmuffel :)

Erfahrung von Vorteil

eigenständiges und sauberes Arbeiten

stressresistent

Freude am Umgang mit internationalen Gästen

Spaß am Arbeiten in einem jungen, motivierten Team

gute Deutschkenntnisse

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bitte per E-Mail an: kohlberg.krems@kolping.at oder Post an:

Kolping Campus Krems GmbH

Alauntalstraße 95 + 97

3500 Krems

Für nähere Informationen: www.krems.kolping.at

Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen sind wir an dieser Stelle verpflichtet, den vorgeschriebenen Bruttomonatslohn nach Gastro KV auf Basis Vollzeit anzuführen. Dieser beträgt EUR 1.575,00 brutto. Wir sind bereit zur Überzahlung bei entsprechender Qualifikation und Einsatz.