Die Agxor Vertriebsgesellschaft Ost GmbH ist Vertriebspartner für global führende Landtechnik-Marken STEYR, CASE IH, LEMKEN, HARDI, REISCH, THALER, BRAUN am österreichischen Markt. Den bestehenden und neuen KundInnen werden Service und Ersatzteile sowie Beratung durch ein engagiertes Vertriebsteam geboten. Das Unternehmen bietet Ihnen ein professionelles und international geprägtes Arbeitsumfeld, in dem Sie Ihre Fähigkeiten und Talente zur Gänze entfalten können. Wirken Sie aktiv am Wachstum und Fortschritt unseres Unternehmens mit und verstärken Sie ab sofort unser Team als

Ersatzteilkaufmann (m/w/d)

Vollzeit

Ihre Aufgaben:

Disposition von Ersatzteilen

Verkauf von Ersatzteilen an der Theke und via Telefon inklusive Beratung der Kunden

Auftragsabwicklung inklusive Fakturierung und Behandlung von Reklamationen

Warenkommissionierung

Ihre Qualifikation:

Routinierter Umgang mit dem PC inkl. MS- Office (insbesondere Excel Grundkenntnisse)

Genaue, eigenverantwortliche und zuverlässige Arbeitsweise

Hohe Vertrauenswürdigkeit sowie Kommunikations- und Organisationsfähigkeit

Lern- und Einsatzbereitschaft

Führerschein B

Geboten wird:

Langfristige und sichere Vollzeitanstellung (40 Std.)

Eine abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeit

Einschulung in den Aufgabenbereich

Angenehmes Arbeitsklima im kleinen Team

Ein gestützter Mittagstisch

Ein Mindestgehalt von monatlichen EUR 2.500,00 brutto (Basis 40/Woche) und Bereitschaft zur Überbezahlung, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung

Sie sind es gewohnt korrekt zu arbeiten, zeichnen sich durch Organisationstalent und Ihre strukturierte Arbeitsweise aus, dann sind Sie genau richtig bei uns. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellung per E-Mail an Herrn Alfred Wichtl (alfred.wichtl@agxor.com).

Dienstgeber: Agxor Vertriebsgesellschaft Ost GmbH , Kirchsee 1, 2111 Harmannsdorf

Agxor Vertriebsgesellschaft Ost GmbH

z.H. Herrn Alfred Wichtl

Mobil: +43 664 / 883 38 001

E-Mail: alfred.wichtl@agxor.com