Nespresso zeichnet sich durch die hohe Qualität des Kaffees, die revolutionäre Entwicklung des Kapselsystems und das einzigartige Design der Kaffeemaschinen aus. Für Fachberatungen in Elektrofachmärkten in Tulln suchen wir:

FACHBERATER/IN (14h/Woche)

Nespresso Coffee Advisor

Gesucht werden motivierte und engagierte Verkaufstalente mit hoher Affinität zu Kaffee! Wir wenden uns an Damen und Herren jeden Alters, die folgende Anforderungen erfüllen:

Selbstbewusstes Auftreten

Hohe Identifikation mit der Marke Nespresso

Im Optimalfall bereits mit Verkaufserfahrung – auf jeden Fall jedoch mit Verkaufstalent

Gepflegtes Äußeres und adrettes Erscheinungsbild

Offenes und kommunikatives Wesen

Hohe Lernbereitschaft und Freude am Umgang mit KundInnen

Wir bieten Ihnen:

Die Möglichkeit für eine langfristige Zusammenarbeit

Einsatzzeiten: Freitag 12-18 Uhr und Samstag 9-18 Uhr

Anstellung auf Teilzeit Basis (14h Woche)

Anspruchsvolle Tätigkeit für ein internationales Unternehmen

Sehr gute Verdienstmöglichkeiten (€ 572,50 pro Monat zzgl. Prämien) Bereitschaft zur Überzahlung

Laufende Schulungen und Weiterbildungen im Bereich Kaffee und Kaffeemaschinen

Falls Sie Interesse an dieser spannenden und flexiblen Tätigkeit haben, so

senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Foto an

Frau Mona Gerlich mona.gerlich@salescrew.at!

SALES CREW VERKAUFSFÖRDERUNG GMBH

Wagenseilgasse 5/EG,1120 Wien,

Tel.: +43 1 699 95 85 – 0, Fax: +43 1 253 033 302 20,

mona.gerlich@salescrew.at, www.salescrew.at