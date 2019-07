Seit über 50 Jahren steht die Familie Radatz für feinste Fleisch- & Wurstwaren. Neben der Produktionsstätte im 23. Wiener Gemeindebezirk werden im Großraum Wien 21 eigene Fleischerei-Fachgeschäfte betrieben.

Wir suchen für unsere Fleischerei im Auhof Center

(1140, Albert-Schweitzer-Gasse 6)

Fleisch- & Feinkostfachverkäufer/innen

für Voll- oder Teilzeit.

Aufgabengebiet

Kundenberatung und aktiver Verkauf

Warenpräsentation

Einhaltung von Hygiene- & Sicherheitsvorschriften

Warenwirtschaft

Ihr Profil

abgeschlossene Ausbildung, z.B. Lehre zum Einzelhandelskaufmann/frau, Fleischer etc.

mehrjährige, einschlägige Berufserfahrung in gleicher Position

gepflegtes Erscheinungsbild

sehr gute Ausdrucksweise und hohe Kommunikationsfähigkeit

zuverlässig, ehrlich, ausgeglichen

Freude am Verkauf

Liebe zur Kulinarik

Wir bieten

Ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld mit sehr gutem Betriebsklima.

Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Sozialleistungen (Mittagstisch etc.)

Ein Bruttogehalt von EUR 1.930,- für den Fleischverkauf bzw. von EUR 1.781,- für den Feinkostverkauf (für jeweils 38,5 Wochenstunden) , wobei je nach Qualifikation und Berufserfahrung Bereitschaft zu Überzahlung vorhanden ist.

Wenn Sie an einer dieser Positionen Interesse haben, dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung per e-Mail an:

bewerbung@radatz.com

Radatz Fleischwaren Vertriebsges.m.b.H.,

Erlaaer Straße 187, 1230 Wien

Heidi Weber, +43 1 66 110 200