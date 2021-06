Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort

GROSSHANDELSKAUFMANN/-FRAU (LEHRSTELLE)

Dienstort: Triftweg 102, A-2620 Neunkirchen

EINE SPANNENDE LEHRZEIT WARTET AUF DICH!

Bei deiner Lehre zum/zur Großhandelskauf- mann/-frau erhältst du bei uns einen Einblick in die kaufmännische Verwaltung. Im Großhandel werden Waren in großen Mengen an Firmen verkauft. Die wichtigsten Aufgaben der Großhandelskaufleute sind daher der Einkauf, die Lagerhaltung und der Verkauf von Waren. Wir führen dich in die Abläufe von Verkaufsgesprächen über die Angebotserfassung bis hin zur Rechnungslegung ein.

Bei unseren Lernstationen (Jobrotation) im Verkauf (Inland und Export), Einkauf, Marketing, Buchhaltung, Fakturierung, Lager und Logistik arbeitest du aktiv in den Abteilungen mit. Du erlangst so ein breites Wissen und kannst viele praktische Erfahrungen sammeln. Nach einem erfolgreichen Abschluss deiner Lehre bist du auf eine Karriere im Großhandel bestens vorbereitet - fast keine Kundenanfrage und keine Bestellung wird zu groß für dich sein.

DAS LERNEN WIR DIR

Beratungs- und Verkaufsgespräche führen, Bestellungen und Kundenaufträge entgegennehmen und abwickeln, Angebote ausarbeiten, Schriftverkehr, Mitwirken an der betrieblichen Buchführung, Rechnungserfassung, Einkaufswesen, Warenübernahme und Qualitätskontrolle.

DEINE QUALIFIKATION

Positiver Pflichtschulabschluss (9. Schulstufe)

Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Spaß am Umgang mit Kunden und der Arbeit im Handel

Kaufmännisches Denken

Sorgfältiges Arbeiten

Technisches Verständnis

Teamgeist

DIE RAHMENBEDINGUNGEN

3 Lehrjahre

30 Wochen in der LBS Theresienfeld

Lehrlingsentschädigung im 1. Lehrjahr von € 711,– brutto/Monat, laut Kollektivvertrag

Möglichkeit für Auslandspraktika

Seit mehr als 35 Jahren sind wir als Aluminium-Großhändler tätig und beliefern unsere Kunden in mehr als 60 Länder weltweit. Unser Produktportfolio enthält Standard- und Spezialprofile, Zaunsysteme, Fittings und Bleche aus Aluminium. Mit unseren rund 90 Mitarbeitern legen wir großen Wert auf Kundenzufriedenheit, höchste Qualität unserer Produkte und erstklassigen Service in allen Bereichen.

DEINE BENEFITS

Große und helle Büroräumlichkeiten

Ein ergonomischer Arbeitsplatz - im Büro und im Lager

Interne und externe Schulungen sowie Weiterbildungsmöglichkeiten

Mitarbeiter-Parkplätze

Ein respektvoller Umgang miteinander

Mineralwasser

Freundliche Kollegen und ein angenehmes Arbeitsumfeld

Flache Hierarchien

Betriebsveranstaltungen (Mitarbeiterfest, Grillfeiern, u. v. m.)

Du suchst eine Lehrstelle in einem global agierenden Unternehmen? Bereichere unser Team und bewirb dich!

Bitte sende uns deine Bewerbung mit Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Foto und Zeugnisse der 8. und 9. Schulstufe ausschließlich per E-Mail an Frau Hatzl Maria bewerbungen@blecha.at

Ingrid L. Blecha Gesellschaft m.b.H.

Triftweg 102

2620 Neunkirchen