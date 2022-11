UNSER LAGERHAUS – DIE KRAFT FÜRS LAND ZAHLEN SIND DEIN WELT?

UNSER LAGERHAUS Hollabrunn-Horn sucht zur Verstärkung für das Team im Haus- und Gartenmarkt eine engagierte



KASSAKRAFT – MARKT HOLLABRUNN (m/w/d)

AB SOFORT – TEILZEIT 20 STUNDEN

Dein Aufgabengebiet:

Persönliche und telefonische Kundenbetreuung

Kassatätigkeit incl. Lieferschein- und Rechnungserstellung

incl. Lieferschein- und Rechnungserstellung Verkaufsunterstützung , Bestellungen und Reklamationsmanagement

, Bestellungen und Reklamationsmanagement Dienstzeiten: ganze Tage und jeden 2. Samstag



Deine Qualifikation:

Abgeschlossene Ausbildung

einschlägige Berufserfahrung im Verkauf /Kassatätigkeit von Vorteil

im Verkauf /Kassatätigkeit von Vorteil Deutsch - & gute MS-Office -Anwenderkenntnisse

- & -Anwenderkenntnisse Kommunikative und flexible Persönlichkeit



Deine Vorteile:

Ein stabiles Unternehmen mit sicheren Arbeitsplatz in deiner Nähe

Unternehmen mit Arbeitsplatz in deiner Nähe Umfassende Einschulung und laufende begleitende Unterstützung

Du profitierst von Mitarbeitervergünstigungen und Weiterbildung

und Weiterbildung Wir bezahlen marktkonform, auch über Mindestkollektivvertrag mind. lt. KV RLH Angestellte € 1.850,- br./Mo. Basis 38,5h/Wo, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung



Interessiert in unserem Markt ein wertvolles Teammitglied mit Verantwortung zu werden?



Schicke deinen Lebenslauf bevorzugter Weise online oder per Post an die



Raiffeisen-Lagerhaus Hollabrunn-Horn eGen

z.H. Frau Mag. Daniela Haimerl-Gschwandtner

Personalentwicklung

Gschmeidlerstraße 5 - 2020 Hollabrunn



Nähere Infos finden Sie auf www.lagerhaus-hollabrunn-horn.at.