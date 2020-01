Die Fleischerei Hofmann GmbH in Hollabrunn ist seit über 100 Jahren dafür bekannt typische Weinviertler Fleisch- und Wurstspezialitäten herzustellen.

Wir suchen für unser Hauptgeschäft in Hollabrunn eine

KassierIn mit Regalbetreuung (m/w) Vollzeit

Ihre Aufgaben

Kassatätigkeit

Selbständige Abrechnung der Tageseinnahmen

Bestellung von Handelswaren und Getränken

Einschlichten der Handelswaren und Getränke

Ihr Profil

Idealerweise Berufserfahrung als Kassakraft

Sehr gute Deutschkenntnisse

Gutes Zahlenverständnis

Freundliches Auftreten und gepflegtes Erscheinungsbild

Wir bieten Ihnen

Rahmenarbeitszeiten: Mo-Do 07:15-14:00 Uhr, Fr 07:15-18:15 Uhr, Sa 07:15-12:15 Uhr

Mindestgehalt Brutto € 1.730,00

Wir bieten Ihnen eine Beschäftigung in einem eingespielten Team und einen sicheren Arbeitsplatz. Bei Interesse senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto per email an job@fleischhauerei-hofmann.at oder schriftlich an Fleischerei Hofmann GmbH, Sparkassegasse 26-28, 2020 Hollabrunn